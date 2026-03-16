Dem Engagement ein Gesicht geben – Engagierte für einen Ehrenamtsempfang vorschlagen
HASSFURT IM LANDKREIS HASSBERGE – Die Kommunale Jugendarbeit und der Kreisjugendring Haßberge laden dazu ein, ehrenamtlich Engagierte für einen Ehrenamtsempfang vorzuschlagen oder sich selbst zu bewerben. Damit soll der vorbildliche Einsatz von Personen und Gruppen gewürdigt werden, die sich in Sportvereinen, Jugendfeuerwehren, kirchlichen Gruppen oder offenen Jugendtreffs für junge Menschen einsetzen.
Ehrenamtliche bilden eine tragende Säule der Jugendarbeit und unterstützen Jugendliche unentgeltlich in ihrer Entwicklung. Ausgezeichnet werden können sowohl langjährig Tätige als auch Personen, die erst seit Kurzem aktiv sind und durch besondere Leistungen oder innovative Ansätze hervorstechen. Im Rahmen der Ehrung wird zusätzlich ein spezieller Sonderpreis für herausragende Verdienste verliehen.
Bewerbungen und Nominierungen sind ab sofort online möglich. Einsendeschluss für die Unterlagen ist der 1. April 2026. Bei Fragen steht Theresa Fleischmann von der Kommunalen Jugendarbeit zur Verfügung.
Link zum Bewerbungsbogen:
www.kjr-has.de/ehrenamtsempfang
Kontakt: 09521 957686 oder
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