Dem Stadtklima auf der Spur: Schüler präsentieren Messrucksack-Projekt
BAD KISSINGEN – Wie verändert sich das lokale Klima direkt vor unserer Haustür? Dieser spannenden Frage ist das P-Seminar Physik der 11. Jahrgangsstufe des Jack-Steinberger-Gymnasiums im laufenden Schuljahr nachgegangen. Das Ergebnis: Ein selbst entwickelter Messrucksack, der Hitzehotspots in der Stadt aufspüren kann.
Von der Konstruktion zur Datenerhebung
Über mehrere Monate hinweg haben die Schülerinnen und Schüler das mobile Messsystem eigenständig geplant, gebaut und kontinuierlich optimiert. Ausgestattet mit moderner Sensortechnik ermöglicht der Rucksack die präzise Erfassung von Wetter- und Klimadaten direkt vor Ort.
Die Jugendlichen nutzten das System an verschiedenen Standorten in Bad Kissingen, um lokale Unterschiede im Stadtklima sichtbar zu machen. Während für übergeordnete Ebenen wie Europa oder Bayern bereits umfangreiche Daten existieren, fehlten für die Kurstadt bislang detaillierte lokale Messungen. Die gewonnenen Ergebnisse liefern nun wertvolle Hinweise für eine zukunftsorientierte Stadtplanung und mögliche Maßnahmen zur Klimaanpassung.
Einladung zur Ergebnispräsentation
Die Schülerinnen und Schüler laden interessierte Bürgerinnen und Bürger herzlich ein, mehr über ihr Projekt zu erfahren:
-
Termin: Mittwoch, 8. Juli 2026, um 18:00 Uhr
-
Ort: Aula des Jack-Steinberger-Gymnasiums, Steinstraße 18, 97688 Bad Kissingen
Bei der Veranstaltung präsentieren die Jugendlichen die Entwicklung des Messrucksacks, erläutern das methodische Vorgehen und stellen die gewonnenen Erkenntnisse über das lokale Klima in Bad Kissingen vor. Ein spannender Einblick in ein Projekt, das zeigt, wie moderne Technik dabei helfen kann, die Herausforderungen des Klimawandels auf kommunaler Ebene besser zu verstehen.
ANZEIGE
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!