Dem TVO steht eine schwere Aufgabe bevor

SCHWEINFURT–OBERNDORF – Am kommenden Samstag um 16:00 Uhr steht für den TV Oberndorf (TVO) ein wichtiges Heimspiel gegen den bisher ungeschlagenen Tabellenführer TSV Calw auf dem Programm.

Die Gäste aus Schwaben, mit dem schweizerischen Nationalangreifer in ihren Reihen, gelten als einer der Top-Favoriten für die Deutsche Meisterschaft und wollen mit einem Sieg ihrer Ambition einen weiteren Schritt näherkommen.

Der TVO hingegen steht nach der Niederlage am vergangenen Wochenende unter Druck. Ein Sieg gegen den Tabellenführer würde die Chance auf einen Platz unter den ersten vier und damit die Teilnahme an den DM-Playoffs wahren. Bei einer Niederlage droht das Team in die untere Tabellenhälfte abzurutschen und sich im Abstiegskampf wiederzufinden.

Ob Oliver Bauer nach seiner verletzungsbedingten Auswechslung wieder einsatzbereit sein wird, ist noch ungewiss. Fabian Sagstetter zeigt sich jedoch kämpferisch: „Wir haben schon viele Spiele mit einer vermeintlich weniger aussichtsreichen Aufstellung bestritten und am Ende als Team gewonnen. Das werden wir am Samstag auch versuchen.“