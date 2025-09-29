Demenz: Begegnungs- und Teilhabeangebot „Zeitreise ins Gestern“
HAẞFURT – Das Mehrgenerationenhaus Haßfurt lädt am Montag, den 6. Oktober 2025, von 15:00 bis 16:30 Uhr zum Begegnungs- und Teilhabeangebot „Zeitreise ins Gestern“ in das Café Bistro „Offener Treff“ ein. Das Angebot richtet sich an Menschen mit Demenz, pflegende Angehörige sowie interessierte Bürger und soll gemeinsame Erinnerungen lebendig halten sowie soziale Kontakte fördern.
Das Motto der Veranstaltung am 6. Oktober 2025 lautet: „Schätze aus der Vergangenheit: Dein Lieblingsfoto – Erinnerungen, die Geschichten erzählen“.
Die Teilnehmer erwartet in einer sicheren und angenehmen Atmosphäre ein abwechslungsreiches Programm, das unter anderem Musik, Tanz, kreative Aktionen, Garten- und Naturerlebnisse sowie Einblicke in das Alltagsleben früher und heute umfasst. Bei Kaffee und Snacks besteht die Möglichkeit zum gemeinsamen Austausch und Schwelgen in schönen Erinnerungen.
Eine Anmeldung ist für die Teilnahme nicht erforderlich. Weitere Informationen erhalten Interessierte im Mehrgenerationenhaus Haßfurt unter der Telefonnummer 09521/952825-0 oder auf der Homepage unter www.mehrgenerationenhaus-hassfurt.de.
