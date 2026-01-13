Demenz begreifbar machen – Informationstage im Krankenhaus St. Josef laden zum Perspektivwechsel ein
SCHWEINFURT – Mit dem Älterwerden steigt das Risiko für Demenzerkrankungen signifikant an, was nicht nur Betroffene, sondern auch deren Angehörige vor enorme tägliche Herausforderungen stellt. Um für dieses sensible Thema zu sensibilisieren und praktische Hilfestellungen zu geben, lädt das Krankenhaus St. Josef am 21. und 22. Januar 2026 jeweils von 14:00 bis 18:00 Uhr zu einem „Informationstag Demenz“ in sein Foyer ein.
Im Mittelpunkt der Veranstaltung steht ein spezieller Demenzsimulator, der es Besuchern ermöglicht, an verschiedenen Stationen am eigenen Körper nachzuvollziehen, wie sich alltägliche Situationen für Menschen mit kognitiven Einschränkungen anfühlen und welche Barrieren dabei entstehen.
Die Initiatorin und Demenzbeauftragte des Krankenhauses, Regina Breitenbach, betont, dass das selbst erlebte Verständnis durch den Parcours helfen kann, die Geduld und Empathie im Umgang mit Erkrankten zu stärken. Neben dem simulatorischen Erlebnis bietet der Informationstag ein breites Spektrum an kostenlosem Material sowie praktischen Tipps für die Betreuung und Pflege im häuslichen Umfeld. Zudem werden einfache Übungen vorgestellt, die gezielt darauf ausgerichtet sind, die geistige Leistungsfähigkeit zu fördern und einer Demenz im Anfangsstadium entgegenzuwirken.
Das Angebot richtet sich ausdrücklich an Angehörige, Krankenhausbesucher und alle interessierten Bürger der Region. Regina Breitenbach, die im Klinikalltag auch die ehrenamtlichen Demenzbegleiter koordiniert, steht vor Ort für Fragen zur Verfügung. Ziel der Aktionstage ist es, Berührungsängste abzubauen und den Fokus auf eine würdevolle Unterstützung von Patienten mit Demenz zu lenken, damit das Umfeld besser mit der eigenen Belastung umgehen kann. Eine Anmeldung für den Besuch des Infostandes ist nicht erforderlich.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!