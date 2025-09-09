Demenz besser verstehen Vorträge für Angehörige, Fachkräfte und Interessierte in Haßfurt
LANDKREIS HASSBERGE – Das Landratsamt Haßberge lädt zu zwei Veranstaltungen zum Thema Demenz ein, die sich an Angehörige, Fachkräfte und Interessierte richten. Am Montag, dem 22. September, geht es darum, die Erfahrungswelt von Menschen mit Demenz zu verstehen. Am Dienstag, dem 23. September, steht das Thema „demenzsensible Architektur“ im Mittelpunkt. Anmeldungen sind bis zum 14. September möglich.
Am Montag von 14 bis 17:30 Uhr referiert der Demenzberater und Humortherapeut Markus Proske unter dem Titel „Demenz besser verstehen lernen“. Er wird den Teilnehmern anschaulich vermitteln, wie sich Wahrnehmung und Verhalten bei der Krankheit verändern. Im Anschluss an den Vortrag können die Besucherinnen und Besucher auf einem „Demenz-Pfad“ hautnah erleben, wie sich alltägliche Situationen für Betroffene anfühlen.
Der Vortrag am Dienstag von 17 bis 19 Uhr wird von der Architektin und Gerontologin Dr. Birgit Dietz gehalten. Sie ist auf die Gestaltung von Lebensräumen für ältere Menschen spezialisiert. In ihrem Vortrag zeigt sie auf, wie gezielte bauliche und gestalterische Maßnahmen die Orientierung, Sicherheit und das Wohlbefinden im Wohnumfeld verbessern können.
Die beiden Veranstaltungen sind Teil der Demenzwoche 2025. Für die Teilnahme ist eine Anmeldung bis zum 14. September bei der Pflege- und Wohnberatungsstelle im Landratsamt Haßberge erforderlich. Sie erreichen die Stelle telefonisch unter 09521/27396 oder per E-Mail an psp@hassberge.de. Das vollständige Programm der Demenzwoche ist online unter www.pflegestuetzpunkt-hassberge.de abrufbar.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!