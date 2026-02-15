Demokratie braucht alle Stimmen: Frauen in der Kommunalpolitik stärken

HASSFURT – Die Gleichstellungsstelle am Landratsamt Haßberge setzt sich mit gezielten Coaching- und Vernetzungsangeboten dafür ein, den Frauenanteil in den kommunalen Gremien zu erhöhen und die politische Repräsentation weiblicher Perspektiven zu stärken. Da bundesweit nur etwa 13,5 Prozent der Bürgermeisterämter von Frauen besetzt sind, bietet der Landkreis lokale Unterstützung an, um strukturelle Hürden abzubauen und die demokratische Legitimation vor Ort zu sichern.

Frauen bereichern die politische Entscheidungsfindung durch vielfältige Erfahrungen aus Ehrenamt, Beruf und Familie, was oft zu kooperativeren und nachhaltigeren Lösungen für die Gemeinschaft führt. Um Mandatsträgerinnen und politisch interessierte Frauen zu unterstützen, bietet die Gleichstellungsbeauftragte Christine Stühler in Kooperation mit der Volkshochschule spezielle Coachings an, wie zuletzt zum Thema „Das politische Spiel verstehen“. Diese Maßnahmen sollen dazu beitragen, die Lebenswirklichkeiten aller Bürger bei Themen wie Stadtentwicklung oder Kinderbetreuung gleichermaßen zu berücksichtigen.

Das nächste parteiunabhängige Vernetzungstreffen findet am 14. April 2026 von 18:00 bis 20:00 Uhr statt, zu dem insbesondere neu gewählte Rätinnen eingeladen sind. Bei Interesse an den Coachings oder den Treffen kannst du dich an Christine Stühler unter der Telefonnummer 09521 27655 oder per E-Mail an gleichstellung@hassberge.de wenden.

