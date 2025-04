Demokratie hautnah erlebt: Landtagsfahrt mit der CSU

SCHWEINFURT – Zweimal im Jahr organisiert die Landtagsabgeordnete Martina Gießübel Fahrten zum Bayerischen Landtag, um engagierten Bürgerinnen und Bürgern die Arbeit des Parlaments näherzubringen. Auch bei der jüngsten Fahrt waren wieder zwei Busse mit insgesamt 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmern dabei – allesamt Menschen, die sich in ihrer Freizeit ehrenamtlich für ihre Mitmenschen einsetzen.

Vertreten waren unter anderem Mitglieder des VdK, die HEROES aus SCHWEINFURT, Helferinnen und Helfer der Rafelder Kirchweih, Feuerwehrleute aus POPPENHAUSEN, Schülerinnen und Schüler der Mittelschule GOCHSHEIM, Mitglieder des Yachtclubs SCHWEINFURT sowie Mitarbeitende der Bücherei in EUERBACH.

Im Landtag angekommen, begann das Programm mit einem gemeinsamen Mittagessen in der Landtagsgaststätte. Es folgte eine Einführung in die parlamentarische Arbeit, die Aufgaben des Landtags wurden in einem Film im Fraktionssaal anschaulich erklärt. Eine Führung durch das Maximilianeum rundete den Besuch ab – inklusive eines Erinnerungsfotos auf der berühmten Treppe.

Im Plenarsaal selbst konnten die Teilnehmer ihre Fragen direkt an Martina Gießübel richten. Für viele war es ein besonderes Erlebnis, einmal auf den Stühlen Platz zu nehmen, auf denen sonst die bayerischen Abgeordneten ihre Entscheidungen treffen.

Am Abend ging es nach einem kurzen Stadtbummel wieder zurück nach SCHWEINFURT. Die Rückmeldungen der Teilnehmenden fielen durchweg positiv aus – ein informativer, kurzweiliger und würdigender Ausflug für das Ehrenamt in der Region.