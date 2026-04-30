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Demokratiebildung im Kindergarten: Erzieherteams aus Gaibach und Obervolkach bilden sich fort

30. April 2026Letztes Update 30. April 2026
Demokratiebildung im Kindergarten: Erzieherteams aus Gaibach und Obervolkach bilden sich fort
Unser Foto entstand bei der interessanten und informativen Fortbildung zum Thema Demokratiebildung in den städtischen Kindertageseinrichtungen in Gaibach und Obervolkach. Foto: Christine Sendner
Keiler Weißbier Hell

VOLKACH – Demokratie fängt nicht erst beim Gang zur Wahlurne an, sondern bereits im Sandkasten. Um demokratische Werte wie Teilhabe und Respekt noch tiefer im Kita-Alltag zu verankern, haben die Teams der städtischen Kindertagesstätten Gaibach und Obervolkach eine spezielle Fortbildung des Staatsinstituts für Frühpädagogik (IFP) absolviert.

Nach Ansicht der Fachkräfte ist Demokratiebildung ein entscheidender Grundstein für ein friedliches Zusammenleben. Laut Christine Sendner, Leiterin der Kita Obervolkach, gibt es dafür kein Mindestalter: „Je früher Kinder Anerkennung, Teilhabe und eine gesunde Streitkultur erleben, desto besser.“

Reflexion und Mitbestimmung

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In der Fortbildung setzten sich die Erzieherinnen und Erzieher intensiv mit verschiedenen Schwerpunkten auseinander:

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  • Eigene Haltung: Das Personal reflektierte die eigene demokratische Grundhaltung, um diese authentisch an die Kinder weiterzugeben.

  • Rechte der Kinder: Ein zentrales Thema war die praktische Umsetzung von Mitbestimmungs- und Beschwerderechten im Kita-Alltag.

  • Wertevermittlung: Der Fokus lag auf einem respektvollen Umgang miteinander sowie dem aktiven Abbau von Vorurteilen.

Kinder ernst nehmen

In der pädagogischen Praxis bedeutet Demokratiebildung vor allem, dass die Kinder aktiv gefragt und ihre Meinungen ernst genommen werden. Die Teilnehmer zeigten sich begeistert von den Impulsen: Besonders die Selbstreflexion innerhalb der Teams wurde als wertvolle Erfahrung beschrieben, die nun direkt in die tägliche Arbeit der beiden Einrichtungen einfließen soll.

Ziel ist es, den Kindern von klein auf zu vermitteln, dass ihre Stimme zählt und ein respektvolles Miteinander die Basis der Gemeinschaft bildet.

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