Demonstrationszug am 21. November: Verkehrsbehinderungen auf Straßen im Landkreis Schweinfurt erwartet

LANDKREIS SCHWEINFURT – Der Verein „Hand in Hand für unser Land“ hat für Donnerstag, den 21. November 2024, eine Protestaktion in Form einer beweglichen Versammlung angemeldet, die auch durch den Landkreis Schweinfurt führen wird. Die Demonstration beginnt um 8 Uhr in Neustadt a. d. Aisch und endet voraussichtlich gegen 17 Uhr in Irmelshausen im Landkreis Rhön-Grabfeld.

Verkehrsbehinderungen und Hinweise

Es wird mit etwa 80 Teilnehmern und ebenso vielen Nutzfahrzeugen, darunter Traktoren, Pkw und Wohnmobile, gerechnet. Das Landratsamt Schweinfurt weist darauf hin, dass es entlang des Streckenverlaufs zu Verkehrsbehinderungen kommen kann. Im öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV) könnten Verzögerungen auf verschiedenen Buslinien auftreten. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, mögliche Zeitverluste einzuplanen. Eine vollständige Straßensperre oder Blockade durch die Demonstranten ist laut behördlicher Auflagen untersagt.

Streckenverlauf der Protestaktion

Der Demonstrationszug startet auf dem Festplatz in Neustadt a. d. Aisch und führt über folgende Route:

Bundesstraße 8 und Staatsstraße 2421: Neustadt a. d. Aisch – Scheinfeld

Bundesstraße 286: Über Wiesentheid Richtung Gerolzhofen

Staatsstraße 2275: Richtung Mönchstockheim (Gemeinde Sulzheim)

Kreisstraße SW 54: Richtung Obereuerheim (Gemeinde Grettstadt)

Staatsstraße 2277: Durch Untereuerheim

Bundesstraße 303: Ausfahrt aus dem Landkreis Schweinfurt Richtung Humprechtshausen

Im Landkreis Haßberge und Rhön-Grabfeld setzt sich die Strecke bis Irmelshausen fort, wo die Demonstration endet.

Hintergrund der Protestaktion

Die Demonstration ist Teil einer bundesweiten Kampagne unter dem Motto „Wir fordern Redezeit im Bundestag“. Ziel ist es, auf landwirtschaftliche Anliegen aufmerksam zu machen. Die Veranstaltung wird von der örtlich zuständigen Versammlungsbehörde, dem Landratsamt Neustadt a. d. Aisch-Bad Windsheim, überwacht.



