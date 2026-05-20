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Den weißen Gürtel abgelegt: Großes Durchhaltevermögen bei Kyokushin-Prüfung in Schweinfurt

20. Mai 2026Letztes Update 20. Mai 2026
Den weißen Gürtel abgelegt: Großes Durchhaltevermögen bei Kyokushin-Prüfung in Schweinfurt
Foto: Videnin Dojo (Stativaufnahme)
Keiler Weißbier Hell

SCHWEINFURT – Schweiß, eiserne Disziplin und purer Fokus im Videnin Dojo: Eine Gruppe aus Jugendlichen und Erwachsenen hat sich der harten Herausforderung gestellt und die erste offizielle Gürtelprüfung im Kyokushin Karate erfolgreich gemeistert. Unter den strengen Augen von Shihan Dmitrij Videnin (6. Dan) ließen die Kampfsportler den weißen Anfängergürtel hinter sich und dürfen ab sofort stolz den orangenen Gürtel tragen.

Im Kyokushin Karate – bekannt als eine der härtesten und konsequentesten Stilrichtungen des Karate – markiert der orangefarbene Gürtel den allerersten Meilenstein auf dem langen Weg zum Schwarzgurt. Für die Schweinfurter Prüflinge war dieser Schritt ein echter Härtetest, der ihnen sowohl körperlich als auch mental alles abverlangte.

Jugendliche glänzen mit Fitness, Erwachsene mit mentaler Stärke

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Der intensive Prüfungsmarathon verlangte den Teilnehmern in ihren jeweiligen Altersklassen unterschiedliche Stärken ab, die von der Jury lobend hervorgehoben wurden:

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  • Die Jugendlichen überzeugten auf der Tatami (Matte) durch einen enormen sportlichen Ehrgeiz, eine extrem hohe Lernbereitschaft und eine beeindruckende körperliche Fitness bei den harten Technikkombinationen.

  • Die Erwachsenen beeindruckten die Prüfer vor allem durch ihre eiserne Ausdauer, Disziplin und mentale Stärke. Sie lieferten den lebendigen Beweis dafür, dass es nie zu spät ist, sich einer neuen sportlichen Herausforderung zu stellen und über die eigenen Grenzen hinauszuwachsen.

Am Ende des Tages stand für alle Beteiligten fest: Diese bestandene Prüfung war nicht nur ein beachtlicher sportlicher Erfolg für das Videnin Dojo, sondern vor allem ein Meilenstein für die persönliche Weiterentwicklung und das Selbstbewusstsein jedes einzelnen Teilnehmers.

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