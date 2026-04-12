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Der Abstieg des 1. FC Schweinfurt 05 in die Regionalliga ist besiegelt
SCHWEINFURT – Der 1. FC Schweinfurt 05 muss nach einer 1:3-Heimniederlage gegen Rot-Weiss Essen den Gang in die Regionalliga antreten. Trotz einer engagierten Anfangsphase reichte die Leistung gegen den Tabellenzweiten nicht aus, um den Klassenerhalt in der 3. Liga weiter offen zu halten.
Blick nach vorne trotz Enttäuschung
Auch wenn der Abstieg nun feststeht, verbleiben dem 1. FC Schweinfurt 05 noch sechs Spieltage in der aktuellen Liga. Für die Mannschaft gilt es nun, diese verbleibenden Partien gegen namhafte Gegner professionell zu Ende zu bringen und die Atmosphäre der 3. Liga ein letztes Mal zu genießen, bevor der Neuanfang in der Regionalliga geplant wird.
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