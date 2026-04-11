Der Abstieg des 1. FC Schweinfurt 05 in die Regionalliga ist besiegelt

Trickbetrug in Höchberg: Unbekannter erbeutet Bargeld von Seniorin

HÖCHBERG – Eine 84-jährige Frau ist am Donnerstagnachmittag in Höchberg Opfer eines perfiden Trickbetrugs geworden. Ein bislang unbekannter Täter gab sich als Bekannter aus, begleitete die Seniorin nach Hause und erzwang dort sowie bei einer anschließenden Bankfahrt die Übergabe von Bargeld. Die Pol