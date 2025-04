Der blanke Horror: 44-Jähriger verschüttet Benzin in der Wohnung und bedroht seine eigene Familie

MARKTHEIDENFELD – Ein 44-Jähriger hat am Mittwochabend in der Wohnung seiner Familie Benzin verschüttet und gedroht, die Wohnung in Brand zu setzen. Da sich seine Ehefrau und zwei seiner Kinder zu diesem Zeitpunkt dort aufhielten, ermittelt die Kriminalpolizei Würzburg nun wegen versuchten Mordes.

Der Tatverdächtige wurde noch vor Ort festgenommen und am Donnerstag dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ.

Laut aktuellem Ermittlungsstand klopfte der Mann gegen 22:40 Uhr an der Tür der Wohnung in einer Asylunterkunft in der Straße „Am Setzgraben“. Als seine Tochter öffnete, drang er sofort in die Wohnung ein, verschüttete Benzin und drohte, das Feuer zu legen. Seine Ehefrau konnte ihm die brennende Zigarette aus der Hand schlagen. Schließlich gelang es der 16-jährigen Tochter, ihn aus der Wohnung zu drängen, wo er kurz darauf von der Polizei Marktheidenfeld vorläufig festgenommen wurde.

Bei einer angeordneten Blutentnahme leistete der 44-Jährige erheblichen Widerstand. Mehrere Schläge in Richtung der Beamten verfehlten ihr Ziel. Aufgrund seines psychischen Ausnahmezustands wurde er vorläufig in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht.

Am Donnerstag wurde der Tatverdächtige auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der Haftbefehl wegen des dringenden Verdachts des versuchten Mordes und der versuchten schweren Brandstiftung erließ. Anschließend wurde der Mann in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.