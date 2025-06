Der FC Schweinfurt 05 sucht dringend Fußballerinnen

SCHWEINFURT – Der FC Schweinfurt 05 ist auf der Suche nach neuen Spielerinnen für sein Frauenfußball-Team in der Bezirksoberliga Unterfranken (BOL). Gesucht werden sowohl junge Talente als auch erfahrene Spielerinnen, die das ambitionierte Team sportlich und menschlich bereichern können.

Die Mannschaft legt großen Wert auf Zusammenhalt und Einsatzbereitschaft. Ziel ist es, sich sportlich weiterzuentwickeln und gemeinsam neue Erfolge zu feiern. Besonders willkommen sind auch erfahrene Fußballerinnen, die junge Teammitglieder auf und neben dem Platz anleiten und unterstützen können.

Trotz der Einordnung im Breitensport bietet der FC Schweinfurt 05 nahezu professionelle Rahmenbedingungen. Trainiert wird zweimal wöchentlich im Sachs-Stadion – immer mittwochs und freitags von 17:30 bis 20:00 Uhr.

Interessierte Spielerinnen können sich für ein Probetraining direkt an Trainer Sven Liebrecht wenden (Tel. 0151/43111156). Weitere Kontaktmöglichkeiten bestehen über die Frauen- und Mädchenfußballabteilung des Vereins per E-Mail an frauen@fcschweinfurt05.de oder frauen-maedchenfussball@fcschweinfurt05.de. Auch Abteilungsleiter Jürgen Seifert steht unter 0157/30405049 für Fragen zur Verfügung.

Der Verein freut sich über jede neue Spielerin, die Teil des engagierten Teams werden möchte.