Der Festplatz und das Seeumfeld im Schonunger Ortsteil Reichmannshausen wurde komplett umgestaltet

REICHMANNSHAUSEN – Es ist einer der schönsten Festplätze, die die Großgemeinde zu bieten hat: Rund um das neu errichtete Feuerwehrhaus mit Ortsgemeinschaftsräumen direkt am See ist die Umfeldgestaltung nun abgeschlossen – und das wurde kürzlich gebührend gefeiert.

Dank großzügiger Fördermittel des Amts für Ländliche Entwicklung entstand ein attraktiver Treffpunkt für Jung und Alt. Der multifunktionale Platz ist nicht nur als Parkplatz nutzbar, sondern bietet mit zahlreichen Sitz- und Liegemöglichkeiten am Wasser ideale Voraussetzungen für Feste und Veranstaltungen aller Art. Die Anbindung an das Feuerwehrhaus wurde optimiert, sodass auch ein Zugang von der Rückseite möglich ist. Neben neuen Anschlüssen und Parkplätzen wurden Abfallbehälter installiert, das Ufer mit Quadersteinen eingefasst und zahlreiche Bäume gepflanzt. Ein besonderer Blickfang ist die beleuchtete Wasserfontäne im See, die vor allem in den Abendstunden für stimmungsvolle Atmosphäre sorgt.

Die Ideen und Wünsche der Reichmannshäuser Bürgerinnen und Bürger flossen in mehreren Planungsrunden mit dem örtlichen Arbeitskreis ein. Bürgermeister Stefan Rottmann zeigte sich erfreut über die gelungene Umsetzung und lobte die Arbeit des Bauunternehmens Johannes Burger. Die Gesamtkosten der Maßnahme beliefen sich auf rund 260.000 Euro.

Ein weiterer Höhepunkt war die pünktlich zum Seefest abgeschlossene Sanierung der Vereinsscheune. In Eigenleistung schufen die Feuerwehrmitglieder hier einen weiteren Treffpunkt, der auch für private Feiern zur Verfügung steht.

Auch darüber hinaus hat sich in Reichmannshausen viel getan: Die Umfeldgestaltung an der Kirche mit Erlebnisspielplatz, der neue Containerplatz beim ehemaligen Forsthaus, die Sanierung des Schullandheims durch den Landkreis, neue öffentliche E-Ladepunkte, sanierte Straßen, moderne LED-Beleuchtung und Mobilfunkausbau sowie die Verlegung von Speedpipes in nahezu allen Straßen zeigen die umfassende Entwicklung des Orts. Nicht zuletzt sind es auch viele private Maßnahmen, wie etwa an Fassaden und Gärten, die das Ortsbild weiter verschönern.

„Es hat sich viel getan“, betonte Bürgermeister Rottmann. Fast jedes Jahr gibt es Übergaben und Einweihungen – zuletzt etwa die Segnung des neuen Feuerwehrfahrzeugs TSF-L.