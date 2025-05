Der Grafenrheinfelder Badesee ist wieder geöffnet

GRAFENRHEINFELD, LKR. SCHWEINFURT – Der Badesee in Grafenrheinfeld ist ab sofort täglich von 09:00 bis 20:00 Uhr geöffnet und lädt zu erholsamen Sommertagen ein.

Der See, eingebettet im Naherholungsgebiet „Altmainschleife“, bietet eine herrliche Umgebung zum Baden, Entspannen und Verweilen.

Erster Bürgermeister Christian Keller und der stellvertretende Bauhofleiter Holger Schmich haben den See vor der Eröffnung gemeinsam inspiziert. Bürgermeister Keller betonte die sorgfältige Herrichtung des Geländes durch den Bauhof, der auch weiterhin für Pflege und Sauberkeit sorgen wird. Das Netz am Beachvolleyballfeld wurde erneuert, und stellvertretender Bauleiter Schmich ergänzte, dass die Sandfläche mit Unterstützung des Reitvereins vorbereitet, die Sanitäranlagen in Betrieb genommen und der Rasen frisch gemäht wurde.

„Der See ist bereit – und wir freuen uns auf viele Besucherinnen und Besucher. Wir wünschen allen eine schöne und sichere Badesaison!“, so die Einladung von Bürgermeister Keller.

Ob zum Baden, Spielen, Sport oder einfach zum Entspannen – der Badesee Grafenrheinfeld ist der ideale Ort für eine kleine Auszeit.