Der Kaffee war dann echt heiß: Feuerwehreinsatz wegen brennender Kaffeemaschine

BAD BOCKLET – Feuerwehreinsatz wegen brennender Kaffeemaschine

Am Freitagvormittag kam es in einem Firmengebäude in Großenbrach zu einem Feuerwehreinsatz, ausgelöst durch einen Defekt an einer Kaffeemaschine. Ein Kurzschluss im Gerät führte zu einer Rauchentwicklung in der Küche im Obergeschoss des Gebäudes.

Mitarbeiter konnten den Brand noch vor Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehren aus Großenbrach und Bad Kissingen löschen. Personen- oder Gebäudeschäden wurden dabei nicht verzeichnet. Lediglich die Kaffeemaschine wurde vollständig zerstört, und an der Küchenzeile entstand ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro.