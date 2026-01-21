Der Landesbischof predigt zur Eröffnung der Schweinfurter Vesperkirche
SCHWEINFURT – Mit einem Festgottesdienst in der Kirche St. Johannis eröffnet der bayerische Landesbischof Dr. Christian Kopp am Sonntag, den 25. Januar 2026 um 10:30 Uhr, die zwölfte Schweinfurter Vesperkirche.
Die Predigt des Landesbischofs bildet den Auftakt für das zweiwöchige Gemeinschaftsprojekt, das bis zum 8. Februar unter der gemeinsamen Verantwortung des Diakonischen Werks Schweinfurt und der Kirchengemeinde St. Johannis steht. Täglich von 11:30 bis 14:00 Uhr verwandelt sich das Gotteshaus in einen Ort der Begegnung, an dem Menschen aller sozialen Schichten an festlich gedeckten Tischen zusammenkommen.
Das Konzept der Vesperkirche, das 2015 in Schweinfurt als Vorreiter in Bayern eingeführt wurde, versteht sich ausdrücklich nicht als bloße Armenspeisung, sondern als Brückenschlag zwischen Jung und Alt sowie Arm und Reich. Um die Teilhabe für jeden zu ermöglichen, wird das Menü zu einem symbolischen Preis von 2,00 Euro für Erwachsene und 1,00 Euro für Kinder angeboten. Wer über mehr finanzielle Mittel verfügt, ist eingeladen, durch eine höhere Spende das Projekt zu unterstützen und so zum Erhalt dieses sozialen Netzwerks beizutragen.
Neben der Verpflegung bietet die Vesperkirche ein breites Spektrum an kostenfreien Hilfsangeboten, die von verschiedenen Organisationen aus Stadt und Landkreis getragen werden. Das Angebot reicht von medizinischen Basischecks wie Blutdruckmessungen über handwerkliche Unterstützung im Repair Café bis hin zu kostenlosen Haarschnitten. Für das seelische Wohl stehen täglich Seelsorger für vertrauliche Gespräche bereit, während die Andacht „Wort in der Mitte“ um 13:00 Uhr einen Moment der Ruhe und Besinnung im lebhaften Alltag der Vesperkirche schafft.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!