Auto IU

Der Landesbischof predigt zur Eröffnung der Schweinfurter Vesperkirche

21. Januar 2026Letztes Update 21. Januar 2026
Der Landesbischof predigt zur Eröffnung der Schweinfurter Vesperkirche
Foto: Heiko Kuschel
Sparkasse

SCHWEINFURT – Mit einem Festgottesdienst in der Kirche St. Johannis eröffnet der bayerische Landesbischof Dr. Christian Kopp am Sonntag, den 25. Januar 2026 um 10:30 Uhr, die zwölfte Schweinfurter Vesperkirche.

Die Predigt des Landesbischofs bildet den Auftakt für das zweiwöchige Gemeinschaftsprojekt, das bis zum 8. Februar unter der gemeinsamen Verantwortung des Diakonischen Werks Schweinfurt und der Kirchengemeinde St. Johannis steht. Täglich von 11:30 bis 14:00 Uhr verwandelt sich das Gotteshaus in einen Ort der Begegnung, an dem Menschen aller sozialen Schichten an festlich gedeckten Tischen zusammenkommen.

Das Konzept der Vesperkirche, das 2015 in Schweinfurt als Vorreiter in Bayern eingeführt wurde, versteht sich ausdrücklich nicht als bloße Armenspeisung, sondern als Brückenschlag zwischen Jung und Alt sowie Arm und Reich. Um die Teilhabe für jeden zu ermöglichen, wird das Menü zu einem symbolischen Preis von 2,00 Euro für Erwachsene und 1,00 Euro für Kinder angeboten. Wer über mehr finanzielle Mittel verfügt, ist eingeladen, durch eine höhere Spende das Projekt zu unterstützen und so zum Erhalt dieses sozialen Netzwerks beizutragen.

Mehr

Neben der Verpflegung bietet die Vesperkirche ein breites Spektrum an kostenfreien Hilfsangeboten, die von verschiedenen Organisationen aus Stadt und Landkreis getragen werden. Das Angebot reicht von medizinischen Basischecks wie Blutdruckmessungen über handwerkliche Unterstützung im Repair Café bis hin zu kostenlosen Haarschnitten. Für das seelische Wohl stehen täglich Seelsorger für vertrauliche Gespräche bereit, während die Andacht „Wort in der Mitte“ um 13:00 Uhr einen Moment der Ruhe und Besinnung im lebhaften Alltag der Vesperkirche schafft.

VERMISST - Bitte helft mit!

Naturfreundehaus


Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

21. Januar 2026Letztes Update 21. Januar 2026

Mehr

Binge-Watching bei voller Fahrt? – LKW-Fahrer wird auf der A3 herausgezogen

Binge-Watching bei voller Fahrt? – LKW-Fahrer wird auf der A3 herausgezogen

21. Januar 2026
Immer das Gleiche: Dunkel bekleidet und ohne Licht mit dem E-Scooter unterwegs

Immer das Gleiche: Dunkel bekleidet und ohne Licht mit dem E-Scooter unterwegs

21. Januar 2026
Urban Sketcher Schweinfurt zu Gast im Industriemuseum Schweinfurt

Urban Sketcher Schweinfurt zu Gast im Industriemuseum Schweinfurt

21. Januar 2026
Grünschnittdeponie Gochsheim: Neues Verkehrskonzept ab dem Frühjahr

Grünschnittdeponie Gochsheim: Neues Verkehrskonzept ab dem Frühjahr

21. Januar 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)