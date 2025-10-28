Der Landkreis Haßberge hat bereits mehr als 1400 Obstbäume an Kinder verschenkt
HASSBERGE – Der Landkreis Haßberge setzt seine erfolgreiche „Geburtsbaum-Aktion“ fort: Allen neugeborenen Kindern, die in den Haßberg-Kliniken am Standort Haßfurt zur Welt kommen, wird ein Obstbaum geschenkt. Seit dem Start der Aktion wurden bereits 1.456 Obstbäume an junge Familien ausgegeben.
Landrat Wilhelm Schneider freute sich über den Erfolg. Die frischgebackenen Eltern erhalten den Gutschein für den Baum automatisch mit dem Glückwunschschreiben des Landrats auf der Geburtsstation. Die Familien können aus drei robusten und ertragsreichen Sorten auswählen, die über das Sachgebiet Gartenbau und Landespflege bestellt werden.
Allein im Oktober 2025 wurden 99 Obstbäume an Eltern ausgegeben. Bei den diesjährigen Abholtagen standen folgende Sorten zur Wahl:
- Apfelsorte „Jakob Fischer“
- Birne „Köstliche von Charneu“
- Kirsche „Sunburst“
- „Konstantinopler Apfelquitte“ (vom Kreisverband für Gartenbau und Landespflege Haßberge als „Pflanze des Jahres“ ausgezeichnet)
Die Aktion erfreut sich großer Beliebtheit. Die Familien schätzen besonders den persönlichen Service und die fachkundige Beratung bei der Abholung, bei der jeder Baum einen professionellen Pflanzschnitt erhält und Tipps zu Pflanzung und Pflege gegeben werden. Viele Eltern nutzten die Gelegenheit, ihre Zufriedenheit mit der Geburtsstation Haßfurt auszudrücken.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!