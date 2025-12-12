„Der Löwe ist los!“ – Bayerns neues Emoji-Symbol landet als WhatsApp-Sticker auf Smartphones
BAYERN – Das Bayerische Digitalministerium wollte ein „Bildschriftzeichen“ bayerischer Identität schaffen und reichte das Motiv eines bayerischen Löwen beim Unicode-Konsortium als neues Emoji ein. Obwohl der Löwe die strenge Aufnahmeprüfung vorerst nicht bestanden hat, ist er nun als WhatsApp-Sticker verfügbar, um ein Stück „weiß-blaues Heimatgefühl“ in die digitale Kommunikation zu bringen.
Abstimmung und Bedeutung
Im Jahr 2024 ließ das Digitalministerium die Bevölkerung über das Motiv abstimmen, das Bayern digital repräsentieren soll. Der Löwe setzte sich dabei mit deutlichem Vorsprung gegen ein Lebkuchen-Herz und eine Lederhose-mit-Dirndl-Kombination durch.
Digitalminister Dr. Fabian Mehring sieht in dem Löwen ein starkes Signal: „Unser Löwe ist mehr als ein Bildchen. Er fasst in einem einzigen Symbol das zusammen, was Bayern ausmacht: Tradition, Stärke und ein unverwechselbares Lebensgefühl.“
So kommt der Löwen-Sticker auf das Smartphone
Der bayerische Löwe ist ab sofort als WhatsApp-Sticker verfügbar. Um ihn zu erhalten und als Favorit zu speichern, befolgen Sie einfach diese Schritte:
-
WhatsApp öffnen.
-
Einen neuen Kontakt mit der Nummer 015208269773 anlegen (der Name ist dabei unwichtig).
-
Eine beliebige Nachricht an diesen neuen Kontakt senden.
-
Der Löwen-Sticker kommt automatisch als Antwort.
-
Den Sticker antippen und als Favorit speichern.
Einmal zu den Favoriten hinzugefügt, kann der bayerische Löwe in jedem Chat verwendet werden.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!