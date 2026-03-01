Auto IU

Der März ist der Monat der Darmkrebsvorsorge

1. März 2026Letztes Update 1. März 2026
Foto: Pixabay / padrinan
SCHWEINFURT – Der Monat März ganz im Zeichen der Darmkrebsvorsorge, um auf die Bedeutung der Früherkennung aufmerksam zu machen. Du hast in diesem Zeitraum die Gelegenheit, dich umfassend über Präventionsmöglichkeiten und die Vorteile regelmäßiger Untersuchungen zu informieren.

Darmkrebs gehört zu den Krebserkrankungen, die durch rechtzeitige Vorsorge in vielen Fällen verhindert oder geheilt werden können. Da sich Tumore im Darm meist über Jahre hinweg aus gutartigen Vorstufen entwickeln, bietet die Medizin effektive Methoden an, um diese frühzeitig zu entdecken und zu entfernen.

Die gesetzlichen Krankenkassen übernehmen für Versicherte ab einem bestimmten Alter die Kosten für verschiedene Untersuchungen. Dazu gehören unter anderem der immunologische Stuhltest sowie die Koloskopie, welche als zuverlässigste Methode zur Früherkennung gilt.

