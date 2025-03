Der Nachwuchs ist vorhanden: Hebammen schließen ihr Studium erfolgreich ab

SCHWEINFURT – Drei Hebammenstudentinnen haben ihr Studium der Hebammenwissenschaft mit großem Erfolg abgeschlossen. Amelie Goth, Julia Zülch und Elisa Müller absolvierten ihr duales Studium an der Hochschule Coburg, während sie ihre praktischen Erfahrungen vor allem im Leopoldina-Krankenhaus in Schweinfurt sammelten.

Während ihrer Ausbildung kombinierten sie theoretische Lehrinhalte mit praktischen Einsätzen in der Geburtshilfe. Diese enge Verknüpfung von Wissenschaft und Praxis bereitete die Absolventinnen gezielt auf die beruflichen Anforderungen als Hebamme vor.

Für ihre Zukunft haben die drei Absolventinnen bereits konkrete Pläne: Amelie Goth und Julia Zülch werden in Fürth tätig sein, während Elisa Müller in der Region bleibt und in einer Praxis arbeiten wird. „Wir wünschen den frisch gebackenen Hebammen viel Freude an ihrem Beruf und das manchmal notwendige Quäntchen Glück“, so Kirsten Weidemann, eine der Mentorinnen.