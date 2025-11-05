Auto IU
Der neue Müllkalender kommt
SCHWEINFURT – Die Verteilung des neuen Müllkalenders 2026 an alle Haushalte im Stadtgebiet beginnt am 5. November 2025 und erfolgt über die Deutsche Post AG. Insgesamt werden rund 35.000 Exemplare ausgeliefert.
Der Müllkalender gibt einen Überblick über die Abholtermine für Papier und Restmüll. Die Abholung der Gelben Säcke erfolgt jeweils am selben Tag. Zusätzlich enthält der Kalender Tipps, Tricks, Infos und die Sperrmüllkarte.
Digital steht der Müllkalender auch unter www.schweinfurt.de/abfall zum Abruf bereit.
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Abfallberatung unter der Telefonnummer 09721/51-580 oder per E-Mail an abfallberatung@schweinfurt.de.
