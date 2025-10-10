Der Poetry Slam heizt im November ein Gastszene Freiburg/Tübingen #83
SCHWEINFURT – Moderator Manfred Manger verspricht einen heißen Slam-November, wenn am Samstag, den 8. November 2025, um 20:00 Uhr (Einlass 19:00 Uhr) der nächste Poetry Slam in der Disharmonie Schweinfurt stattfindet. Das Line-up umfasst mit Gregor Bieberacher, Marie Lemor und Tonia Krupinski gleich drei Landesmeisterschaftskandidaten und –kandidatinnen 2025 aus Baden-Württemberg, ergänzt durch starke Vertreter der fränkischen Szene. Die erfolgreiche literarische Serienveranstaltung feiert 2026 ihr 20-jähriges Jubiläum und wird musikalisch von DJane Lisa Smaragd begleitet.
Die Slammer des Abends
Die Bühne wird von einer Mischung aus etablierten Größen und aufstrebenden Talenten bespielt:
- Gregor Bieberacher (Freiburg): Der reisende Poet, Jahrgang 1982, begann seinen Weg als Barde auch in Schweinfurt und ist heute mit weit über 200 Auftritten eine feste Größe in der deutschsprachigen Szene. Der Künstler, dessen verschlungener Mosaiklebensweg ihn über Koch- und Erzieherausbildungen zur Germanistik und Philosophie führte, nutzt seinen Körper als theatralisches Performanceinstrument, um seinen kreativen Sprachwitz zu transportieren.
- Marie Lemor (Freiburg): Die Vize-Landesmeisterin 2024 und dreifache Freiburger Stadtmeisterin feiert ihr Schweinfurt-Debüt. Die Künstlerin verbindet in ihren fesselnden Darbietungen lyrische Tiefe, Humor und Nachdenklichkeit mit ihrer eloquent und charmant-trockenen Performance.
- Tonia Krupinski (Tübingen): Die gebürtige Magdeburgerin, die Allgemeine Rhetorik und Germanistik studiert, beschreibt Spoken Word als Berufung. Tonia Krupinski malt Bilder für die Ohren, die schmerzhaft ehrlich, gesellschaftskritisch und zugleich selbstironisch lustig sind.
Die fränkische Szene wird vertreten durch:
- Leo Weindl (Hamburg): Der Psychologie-Masterstudent hat nach der Eroberung der fränkischen Bühnen nun auch die nördlicheren Gefilde des Landes im Blick. Die Künstlerin bleibt deren poetry-slamerischen Heimat treu und reist mit ihrem ersten Buch im Gepäck an.
- Yasmin Harms (Nürnberg): Mit über zwölf Jahren Bühnenerfahrung überzeugt die Künstlerin an der Schnittstelle von Sprache, Emotion und Haltung, mal leise und nachdenklich, mal direkt und pointiert.
- Oliver Walter (Spalt): Ein weiteres Schweinfurter Eigengewächs, das als Trauredner, Rhetoriktrainer, Moderator, Comedian und Slam Poet vom Wort lebt. Seine Kurzgeschichten sind ein Pointentornado.
Tickets
Beim Poetry Slam bewertet eine Publikumsjury die einzelnen Beiträge. Die drei Besten des Abends treten im finalen Stechen an, wo der Sieger beziehungsweise die Siegerin ermittelt und zum Saisonfinale im Februar 2026 eingeladen wird.
Die Preise des Abends werden aus dem Publikum gesammelt. Alle Zuschauer und Zuschauerinnen sind angehalten, ein kleines Präsent für die Trophäe der goldenen Dichterschlacht-Schüssel mitzubringen.
- Vorverkauf Erwachsene: 12 € (zzgl. VVK-Gebühren)
- Vorverkauf Schüler/Mitglieder von Poetry Slam Schweinfurt e.V. oder Disharmonie: 10 €
- Abendkasse (pauschal): 17 €
Tickets sind erhältlich unter www.disharmonie.de oder telefonisch unter 09721/2 88 95. Ermäßigte Tickets können direkt bei der Disharmonie oder online über das Kontaktformular auf www.poetryslamschweinfurt.de bezogen werden.
