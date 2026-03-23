Der Rausch hält sich nicht so sehr in Grenzen – Ergebnisse mehrerer Kontrollen in der Region
LANDKREIS RHÖN-GRABFELD / LANDKREIS BAD KISSINGEN – Die Polizei in Unterfranken führt kontinuierlich Verkehrskontrollen durch, um die Sicherheit auf den Straßen zu gewährleisten. Während die Mehrheit der Verkehrsteilnehmer verantwortungsbewusst unterwegs ist, mussten die Beamten am vergangenen Wochenende in Bad Königshofen, Bad Neustadt, Mellrichstadt und Hammelburg gegen berauschte Fahrer einschreiten.
In Bad Königshofen fiel am Sonntagabend ein 19-jähriger Autofahrer auf, der mit quietschenden Reifen einen Parkplatz im Scherenbergweg verließ. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten Alkoholgeruch fest; ein Test ergab einen Wert von knapp einem Promille. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und ein Strafverfahren eingeleitet.
Ebenfalls am Sonntagabend stoppte eine Streife in der Meininger Straße in Bad Neustadt einen weiteren 19-jährigen Pkw-Fahrer. Ein Drogentest bestätigte den Verdacht auf Betäubungsmittelkonsum, woraufhin die Weiterfahrt unterbunden und eine Blutentnahme durchgeführt wurde.
In Mellrichstadt verhinderte die Polizei am Samstagabend eine Trunkenheitsfahrt auf dem Fahrrad. Die Beamten bemerkten in der Oberstreustraße einen stark schwankenden 48-jährigen Mann, der gerade im Begriff war, auf sein Rad zu steigen. Nach einer eindringlichen Belehrung schob der Mann sein Fahrrad nach Hause.
Am Sonntagmorgen kontrollierten Beamte in der Rote-Kreuz-Straße in Hammelburg einen 35-jährigen Autofahrer. Da dieser deutliche Anzeichen für Drogenkonsum zeigte, jedoch einen Schnelltest verweigerte, wurde die Fahrt beendet und eine Blutentnahme im Krankenhaus veranlasst. Das Ergebnis der Untersuchung steht noch aus.
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