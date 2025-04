Der „Schwarze Adler“ fliegt wieder – Museumswirtshaus in Fladungen ab 1. April geöffnet

FLADUNGEN – Zum Saisonstart des Fränkischen Freilandmuseums Fladungen gibt es eine erfreuliche Nachricht: Nach einer einjährigen Pause öffnet das traditionsreiche Museumswirtshaus „Zum Schwarzen Adler“ am 1. April wieder seine Türen.

Museumsgäste, Einheimische und Urlauber können sich auf fränkische Spezialitäten in gemütlicher Atmosphäre freuen – sowohl im Biergarten als auch in der rustikalen Gaststube. Auch Gruppen sind nach Anmeldung willkommen.

Erfahrene Pächterin übernimmt Museumsgastronomie

Die neue Pächterin, Martina Seufert, ist in Fladungen keine Unbekannte. Seit 29 Jahren führt sie erfolgreich den „Rhöner Bauernladen“ am Fladunger Bahnhof sowie das Brotzeitstübchen im Freilandmuseum. Nun übernimmt sie auch das Museumswirtshaus und setzt auf hochwertige, regionale Produkte. „Ich freue mich sehr über das Vertrauen und darauf, die Gäste mit fränkischer Küche verwöhnen zu dürfen“, so Seufert.

Verbandsvorsitzender Stefan Funk, Museumsleiter Niklas Hertwig und Verpächter Xaver Weydringer von Rother Bräu zeigen sich überzeugt: „Mit Martina Seufert konnten wir eine erfahrene Gastronomin gewinnen, mit der das Freilandmuseum seit fast drei Jahrzehnten vertrauensvoll zusammenarbeitet.“ Unterstützung erhält sie von Susanne Bambach, einer Hauswirtschaftsmeisterin, die den Betrieb hauptverantwortlich leiten wird.

Bodenständige fränkische Küche mit Vielfalt

Die Gäste dürfen sich auf eine kleine, aber feine Speisekarte mit bodenständiger fränkischer Küche freuen. Neben Klassikern wie Rippchen mit Kraut, Weckklößen oder geräucherter Forelle gibt es Brotzeitplatten, hausgebackene Waffeln sowie ein abwechslungsreiches Kaffee– und Kuchen-Angebot. Auch vegetarische und vegane Gerichte werden angeboten.

Herausforderung Personal: Öffnung zunächst an vier Wochentagen

Aufgrund des allgemeinen Fachkräftemangels in der Gastronomie öffnet das Wirtshaus vorerst nur an vier Wochentagen. Um die Öffnungszeiten erweitern zu können, sucht die neue Pächterin weiteres Personal für Küche und Service.

Öffnungszeiten und weitere gastronomische Angebote

Das Museumswirtshaus „Zum Schwarzen Adler“ hat ab dem 1. April dienstags, mittwochs, samstags und sonntags sowie an Feiertagen von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Der Zugang ist auch ohne Museumseintritt möglich.

Das Brotzeitstübchen im Museumsgelände bleibt weiterhin samstags, sonntags und an Feiertagen von 11 bis 17 Uhr geöffnet und bietet kleine Speisen sowie kalte und warme Getränke an.