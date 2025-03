Der Schwimmbadbus Bad Kissingen ist auch weiterhin unterwegs

BAD KISSINGEN – Für alle Schwimmbad-Fans gibt es in den nächsten Wochen weiterhin die Möglichkeit, den Schwimmbadbus der Stadt Bad Kissingen zu nutzen. An vier weiteren Terminen – am 8. und 22. März sowie am 5. und 26. April – können alle Interessierten mit dem Kleinbus des Jugend- und Kulturzentrums in das Erlebnisbad Triamare nach Bad Neustadt fahren.

Die Abfahrt erfolgt jeweils um 10:00 Uhr am Jugend- und Kulturzentrum am Geschwister-Scholl-Platz in Bad Kissingen. Die Rückfahrt vom Triamare ist für 13:30 Uhr geplant. Die Fahrt kostet für Kinder und Jugendliche 2 Euro, für Erwachsene 4 Euro.

Der Eintritt ins Schwimmbad ist nicht im Fahrpreis enthalten und muss separat bezahlt werden. Anmeldungen für alle Fahrten sind unter der Telefonnummer 0971 807-4301 möglich. Kurzentschlossene können am jeweiligen Abfahrtstag um 10:00 Uhr am Jugend- und Kulturzentrum vorbeischauen – falls noch Plätze frei sind, ist eine Mitfahrt auch ohne Anmeldung möglich.