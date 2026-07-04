Der Sommer zieht in die Keßlergasse ein – Neue Dekoration sorgt für farbenfrohes Ambiente

A N Z E I G E

SCHWEINFURT – Die Keßlergasse präsentiert sich ab sofort in einem sommerlich gestalteten Erscheinungsbild, nachdem im Rahmen eines Förderprojekts neue Dekorationselemente im Straßenzug angebracht wurden und damit das Stadtbild optisch aufgewertet wird.

Bunte Lampions und dekorative Schmetterlinge prägen nun das Straßenbild und schaffen eine freundliche, einladende Atmosphäre für Passantinnen und Passanten sowie für den örtlichen Einzelhandel. Ziel der Aktion ist es, die Aufenthaltsqualität im Innenstadtbereich zu erhöhen und die Keßlergasse als attraktiven Ort zum Bummeln und Verweilen weiter zu stärken.

A N Z E I G E N

Die Maßnahme ist Teil eines Förderprogramms zur Unterstützung lebendiger Innenstädte, mit dem städtische Akteure bei der Weiterentwicklung des Stadtmarketings unterstützt werden. In diesem Zusammenhang arbeitet die lokale Werbegemeinschaft daran, öffentliche Räume durch saisonale Gestaltungselemente abwechslungsreich zu inszenieren und neue Impulse für die Innenstadtentwicklung zu setzen.

Das könnte Dich auch interessieren: Aufgeklärt: Myrrhe ist der Tausendsassa bei Magen- und Darmbeschwerden und hat auch eine "opiate" Komponente

A N Z E I G E

Mit der aktuellen Sommerdekoration soll die Keßlergasse über die warme Jahreszeit hinweg zusätzlich belebt werden und Besucherinnen und Besucher zum Aufenthalt im Herzen der Stadt einladen.