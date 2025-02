Der TV Oberndorf dominiert das Playoff-Viertelfinal-Hinspiel gegen den TV Brettorf

SCHWEINFURT – Der TV Oberndorf hat einen weiteren Schritt in Richtung Halbfinale der Deutschen Meisterschaft in der Faustball-Bundesliga gemacht. Im Playoff-Viertelfinal-Hinspiel gegen den TV Brettorf setzte sich das Team aus Schweinfurt in beeindruckender Manier mit 5:0 nach Sätzen durch und verschaffte sich damit eine gute Ausgangslage für das Rückspiel.

Nach zwei verlorenen Begegnungen bei Deutschen Meisterschaften sowohl in der Halle als auch im Feld hatte man mit den Brettorfern noch Rechnungen offen. Auch deshalb zeigte der TV Oberndorf von Beginn an, dass er in eigener Halle keine Zweifel am Sieg aufkommen lassen wollte. Die Abwehr um Janne Habenstein, Robin Treuheit und Kapitän Fabian Sagstetter stand sicher und ließ die Brettorfer Angreifer nur selten zur Entfaltung kommen. Im Angriff setzten Maximilian Lutz und Oliver Bauer die Gäste mit variantenreichen Schlägen unter Druck und punkteten zuverlässig.

Schon im ersten Satz legte Oberndorf mit einem 11:6 einen souveränen Auftakt hin. Brettorfs Angreifer Vincent Neu konnte aus der Angabe kaum genügend Druck aufbauen, um die starke Defensive des TVO in Bedrängnis zu bringen. Dies legte den Grundstein für ein konsequentes Angriffsspiel.

Der zweite Durchgang entwickelte sich zu einem echten Krimi: Brettorf kämpfte verbissen, hielt die Partie lange offen und ging mit 10:7 in Führung. Doch Oberndorf behielt die Nerven, kämpfte sich zurück und sicherte sich mit 12:10 die 2:0-Satzführung.

Anschließend ließ der TVO den TVB nicht mehr an einem Satzgewinn schnuppern. Auch wenn Brettorf im dritten Satz zunächst die besseren Aktionen hatte, übernahm Oberndorf zur Satzmitte die Spielkontrolle und entschied den Durchgang mit 11:7 für sich.

Nach der Satzpause wollte man sich keinen Schlendrian leisten. Zwar geriet Oberndorf zunächst in Rückstand und musste vier Bälle aufholen, doch die starke Abwehrleistung ließ Brettorfs neue Angabe über Malte Hollmann wirkungslos verpuffen. Mit 11:7 holte sich der TVO auch diesen Satz.

Im letzten Satz startete Oberndorf mit einem 4:0-Lauf, doch Brettorf kämpfte sich noch einmal heran und hielt den Abstand mit zwei Punkten in Grenzen. In einer spannenden Satzmitte setzte sich Oberndorf jedoch entscheidend ab. Beim Matchball brachte Habenstein das Zuspiel auf Sagstetter, der den Ball eiskalt verwandelte – der 5:0-Heimsieg war perfekt.

„Wir haben heute als Mannschaft eine sehr starke Leistung gezeigt und Brettorf bis auf den zweiten Satz nicht wirklich ins Spiel kommen lassen. Das war ein erster, wichtiger Schritt, aber wir wissen, dass es im Rückspiel noch einmal eine Herausforderung wird“, resümierte Kapitän Sagstetter nach dem Spiel.

Angreifer Maximilian Lutz ergänzte: „Das Rückspiel in Brettorf wird eine ganz andere Nummer. Ausruhen können wir uns auf diesem Sieg auf gar keinen Fall. Brettorf kann und will vor heimischem Publikum mehr und wird alles in die Waagschale werfen.“

Dennoch war dieser Sieg ein deutliches Zeichen: Es wird auch zu Hause für den TV Brettorf schwer, gegen diesen TV Oberndorf zu bestehen. Das Rückspiel findet am 08. Februar um 19 Uhr in Brettorf statt.