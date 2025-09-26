Der Wald als Klimaschützer und Lebensraum – Was macht Würzburg anders als andere Kommunen?
WÜRZBURG – Der Würzburger Stadtwald wird als herausragendes Beispiel für nachhaltiges Waldmanagement in Deutschland gelobt. Auf Einladung von Oberbürgermeister Martin Heilig und Zweiter Bürgermeisterin Dr. Sandra Vorlová überzeugten sich kürzlich die Bundestagsabgeordneten Anton Hofreiter und Niklas Wagener bei einem Waldrundgang von den gezielten Maßnahmen, mit denen der 1.000 Hektar große Stadtwald aktiv an die Herausforderungen des Klimawandels angepasst wird.
Stadtförster Karl-Georg Schönmüller fasste die Bedeutung des Waldes zusammen: „Unser Wald ist ein high performer.“ Studien belegen, dass die durchschnittliche Jahrestemperatur in Würzburg bereits auf elf Grad gestiegen ist. Die abmildernde Wirkung des Stadtwaldes, der sich in der vorherrschenden Südwestwindrichtung bis weit in das Stadtgebiet erstreckt, ist der hohen Transpirationsleistung seiner alten Baumarten und seiner besonderen forstlichen Struktur zu verdanken. Um diesen natürlichen Klimaschutz zu erhalten, passt der städtische Forstbetrieb den Wald aktiv an das neue Klima an.
Zentrale Anpassungsstrategien
Der städtische Forstbetrieb setzt auf vielfältige Maßnahmen, um den Wald zukunftsfähig zu machen:
- Wasserspeicherung: Rückhaltebecken dienen dazu, die knappen Niederschläge im Wald zu speichern und gleichzeitig die Auswirkungen von Starkregenereignissen abzumildern.
- Baumartenanpassung: In besonders von Trockenheit betroffenen Rotbuchenbeständen wird bei Pflanzung und Pflege auf klimaresistentere Baumarten wie Sorbus-Arten, Feldahorn oder Eibe gesetzt, um dem „Waldsterben 2.0“ entgegenzuwirken.
- Nachhaltige Holznutzung: Gefällte Bäume werden bevorzugt für langlebige Produkte, etwa im Bauwesen oder in der Textilindustrie, genutzt. Die stoffliche Nutzung hat Vorrang vor der energetischen Verwertung (Verbrennung).
- Schonende Waldarbeit: Durch den Einsatz traditioneller Methoden wie das Rücken mit Pferden und größere Abstände der Rückegassen werden Bodenerosion und Verdichtung vermieden.
- Gleichgewicht zwischen Wald und Wild: Eine konsequente Regulierung des Rehwildbestandes gewährleistet die natürliche Verjüngung seltener Baumarten wie der Weißtanne.
Förderung der Biodiversität
Über die Klimaanpassung hinaus liegt ein weiteres wichtiges Ziel in der Förderung der Artenvielfalt. Stadtförster Schönmüller betonte den Erhalt und die Neuschaffung von Lebensräumen für Tiere, Pflanzen und Insekten:
- Neuschaffung von Lebensräumen: Die Mitarbeitenden legen Tümpel für Amphibien an und schaffen blütenreiche Waldränder als Nahrungshabitat für Schmetterlinge.
- Schutzmaßnahmen: Totholz wird bewusst für Käfer und andere Insekten liegen gelassen, und alte Baumriesen dienen als Biotopbäume und Brutplätze für Fledermäuse und Spechte.
- Naturwaldflächen: Unberührte Waldflächen (23,5 Hektar des Stadtwaldes) werden als Naturwaldflächen ausgewiesen, in denen die natürliche Dynamik zugelassen wird.
Darüber hinaus wird auch außerhalb des Waldes auf landwirtschaftlichen Flächen aufgeforstet. Hier könnten Baumarten aus mediterranen Regionen wie Flaumeiche oder Hopfenbuche, die als resistenter gegen steigende Temperaturen gelten, künftig eine wichtige Rolle spielen. Die Bundestagsabgeordneten zeigten sich von der Wirksamkeit der gezielten Maßnahmen, die oft unsichtbar im Hintergrund ablaufen, beeindruckt.
Der Würzburger Stadtwald umfasst ein Areal von rund 1.000 Hektar, wovon über 790 Hektar bewirtschaftet werden. Zusätzlich betreut der städtische Forstbetrieb weitere 2.000 Hektar im Landkreis in Kooperation mit der Forstbetriebsgemeinschaft Würzburg und der Trinkwasserversorgung.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!