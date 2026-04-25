Der war echt cool drauf: Unfallverursacher zündet sich während der Polizeikontrolle Joint an
KITZINGEN – Am Donnerstagmittag sorgte ein 33-jähriger Autofahrer für Erstaunen bei der Kitzinger Polizei, als er sich während einer laufenden Unfallaufnahme unvermittelt einen Joint anzündete.
Gegen 13:50 Uhr ereignete sich an der Bahnunterführung beim Abbiegen von der Friedenstraße in die Kaltensondheimer Straße ein Zusammenstoß zwischen dem Hyundai des 33-Jährigen und einem Lkw eines 48-Jährigen. Beide Beteiligte blieben unverletzt, es entstand lediglich Sachschaden an den Fahrzeugen.
Als die alarmierte Polizeistreife den Unfall vor Ort aufnahm, zündete sich der 33-jährige Deutsche plötzlich einen Joint an. Da zudem weitere Hinweise auf eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel bereits zum Zeitpunkt des Unfalls vorlagen, ordneten die Beamten eine Blutentnahme an.
Gegen den Mann wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. Die Weiterfahrt mit seinem Pkw wurde ihm untersagt.
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