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Der war echt cool drauf: Unfallverursacher zündet sich während der Polizeikontrolle Joint an

26. April 2026Letztes Update 26. April 2026
Der war echt cool drauf: Unfallverursacher zündet sich während der Polizeikontrolle Joint an
Bild von Alexa auf Pixabay
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KITZINGEN – Am Donnerstagmittag sorgte ein 33-jähriger Autofahrer für Erstaunen bei der Kitzinger Polizei, als er sich während einer laufenden Unfallaufnahme unvermittelt einen Joint anzündete.

Gegen 13:50 Uhr ereignete sich an der Bahnunterführung beim Abbiegen von der Friedenstraße in die Kaltensondheimer Straße ein Zusammenstoß zwischen dem Hyundai des 33-Jährigen und einem Lkw eines 48-Jährigen. Beide Beteiligte blieben unverletzt, es entstand lediglich Sachschaden an den Fahrzeugen.

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Als die alarmierte Polizeistreife den Unfall vor Ort aufnahm, zündete sich der 33-jährige Deutsche plötzlich einen Joint an. Da zudem weitere Hinweise auf eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel bereits zum Zeitpunkt des Unfalls vorlagen, ordneten die Beamten eine Blutentnahme an.

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