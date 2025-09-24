Derbysieg mit Tor-Feuerwerk: Mighty Dogs gewinnen 12:2 in Haßfurt
SCHWEINFURT – Die Mighty Dogs des FC Schweinfurt 05 haben ihr erstes Auswärtsspiel der Vorbereitung deutlich gewonnen. Mit einem 12:2-Sieg beim Derby-Rivalen Haßfurt Hawks zeigten die Schweinfurter vor rund 744 Zuschauern eine überzeugende Leistung. Während das Spiel im ersten Drittel noch ausgeglichen war, übernahmen die Mighty Dogs ab dem zweiten Abschnitt die vollständige Kontrolle.
Die Anfangsphase der Partie gehörte den Gästen, die bereits nach drei Minuten durch Tomas Cermak in Führung gingen. Doch die Freude währte nur kurz, denn nach einer Strafzeit nutzten die Haßfurt Hawks das Powerplay und glichen durch Filip Stormbach zum 1:1 aus. In der achten Minute stellte Georg Pinsack die Führung wieder her, und Lucas Kleider erhöhte auf 1:3. Die Hawks meldeten sich kurz vor dem Ende des Drittels durch Michael Breyer noch einmal zurück, doch Nils Melchior und erneut Lucas Kleider in Unterzahl schraubten das Ergebnis auf 2:5 in die Höhe.
Im zweiten Drittel dominierten die Mighty Dogs das Spielgeschehen beinahe durchgehend. Der Druck auf das Tor der Hausherren war enorm und führte in der 31. Minute zum 2:6 durch Ilya Zheltakov. Kurz darauf wechselten beide Teams ihre Torhüter. Die Schweinfurter Führung baute Alex Asmus mit einem sehenswerten Penalty auf 2:7 aus. In diesem Abschnitt gelang es den Hawks kaum, gefährliche Offensivaktionen zu starten.
Auch im Schlussdrittel änderte sich das Bild nicht. Renarts Alksnis nutzte eine doppelte Überzahl zum 2:8. Vor den zahlreich mitgereisten Schweinfurter Fans, die lautstark den zehnten Treffer forderten, trafen Tomas Cermak, Ilya Zheltakov, Petr Pohl und Pavel Bares zum 2:12-Endstand. Während bei den Haßfurt Hawks die Kräfte des dezimierten Kaders schwanden, feierten die Schweinfurter ihren deutlichen Derbysieg. Trotz des klaren Ergebnisses ordnete das Team die Leistung realistisch ein. Erfreulich war, dass Nachwuchsspieler Chilian Kleuker wertvolle Eiszeit erhielt.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!