Derbysiegtorschütze Sebastian Müller bleibt Schnüdel

SCHWEINFURT – Der FC Schweinfurt 05 kann sich pünktlich zum Saisonende über eine weitere Vertragsverlängerung freuen: Offensivspieler Sebastian Müller (23) wird auch in der kommenden Drittliga-Saison für die Grün-Weißen auflaufen.

Müller wechselte vor der abgelaufenen Regionalliga-Saison vom Kleeblatt aus Fürth nach Schweinfurt und etablierte sich schnell als Leistungsträger und Torschütze. Mit aktuell 12 Toren und 11 Vorlagen gehört er zu den Topscorern der Liga und trug maßgeblich zur Meisterschaft bei.

Die 3. Liga ist für Müller kein Neuland. In seinen vorherigen Stationen in Halle und Braunschweig absolvierte er bereits 55 Drittliga-Partien und feierte mit Eintracht Braunschweig in der Saison 2021/22 den Aufstieg in die 2. Bundesliga.

Geschäftsführer Markus Wolf zeigt sich sehr zufrieden mit der Verlängerung: „Basti konnte unserem Spiel von Beginn an seinen Stempel aufdrücken und hat einen erheblichen Anteil an der Meisterschaft. Daher freue ich mich sehr, dass Basti mit uns den Schritt in die 3. Liga geht.“

Auch Sebastian Müller blickt voller Vorfreude auf die kommende Spielzeit: „Ich freue mich riesig, auch in Zukunft vor den Fans im Sachs-Stadion aufzulaufen. Von Beginn an habe ich mich in Schweinfurt sehr wohl gefühlt. Ich glaube an unseren Weg und freue mich nun wieder in der 3. Liga aufzulaufen.“