Deutsche Masters Meisterschaft 2026 in Riesa: AC 82 Schweinfurt glänzt mit Titeln
SCHWEINFURT / RIESA – Der AC 82 Schweinfurt blickt auf ein höchst erfolgreiches Wettkampfwochenende in Sachsen zurück. Bei den Deutschen Meisterschaften der Masters, die vom 19. bis 22. März 2026 in Riesa stattfanden, sicherte sich das dreiköpfige Team des Traditionsvereins einen kompletten Medaillensatz sowie eine hervorragende Platzierung im Vorderfeld.
Insgesamt waren über 250 Heberinnen und Heber für die viertägige Großveranstaltung gemeldet. Die Schweinfurter Delegation zeigte sich in bestechender Form und konnte die hohen Erwartungen voll erfüllen.
Souveräner Meistertitel zum Auftakt
Bereits am ersten Wettkampftag setzte Thomas Walz ein deutliches Ausrufezeichen. In der Altersklasse M65 (Gewichtsklasse bis 94 kg) ließ er der Konkurrenz keine Chance. Mit einer makellosen Serie von sechs gültigen Versuchen bewies er Nervenstärke und technische Präzision, was ihm verdientermaßen den Titel des Deutschen Meisters einbrachte.
Starke Leistungen in den Folgejahren
Auch an den darauffolgenden Tagen blieb der AC 82 Schweinfurt in der Erfolgsspur:
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Frauen-Power: Am zweiten Wettkampftag trat Julia Metzger in der Altersklasse W35 (-58 kg) an. In einem starken Teilnehmerfeld erkämpfte sie sich einen beachtlichen 4. Platz und sicherte dem Verein damit wertvolle Punkte.
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Trainer-Debüt: Zum Abschluss der Meisterschaften am Sonntag betrat Hebertrainer Philipp Lendner erstmals selbst die Plattform einer Deutschen Masters Meisterschaft. In der Altersklasse M30 (-94 kg) präsentierte er sich in Topverfassung und sicherte sich routiniert den Vizemeistertitel.
Fazit der Meisterschaft
Mit einem Deutschen Meister, einem Vizemeister und einem vierten Platz fällt die Bilanz für den AC 82 Schweinfurt durchweg positiv aus. Die Ergebnisse unterstreichen die hohe Qualität der Trainingsarbeit und die Leistungsdichte innerhalb des Vereins über verschiedene Altersklassen hinweg.
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