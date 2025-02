Deutsche Meisterinnen und Meister im Handwerk – Auszeichnung für herausragende Leistungen

WÜRZBURG – Erfolgreiche Junghandwerker aus Unterfranken geehrt

Am Montag, dem 24. Februar 2025, wurden elf Junghandwerkerinnen und Junghandwerker aus Unterfranken für ihre herausragenden Leistungen in der Deutschen Meisterschaft im Handwerk – German Craft Skills auf Bundesebene ausgezeichnet. Bei einer feierlichen Ehrungsveranstaltung in Würzburg überreichte die Handwerkskammer für Unterfranken das Silberne Siegel an die talentierten Nachwuchskräfte, die sich als eine der besten Handwerkerinnen und Handwerker Deutschlands erwiesen haben.

„Sie stehen als strahlendes Symbol für das, was unser Handwerk ausmacht: Können, Leidenschaft und der unermüdliche Wille, immer ein Stück besser zu werden“, würdigte Michael Bissert, Präsident der Handwerkskammer für Unterfranken, die herausragenden Leistungen der Junghandwerker.

Zusätzlich zu den Auszeichnungen für die erfolgreichen Junghandwerker standen auch die Ausbildungsbetriebe im Mittelpunkt der Veranstaltung. Michael Bissert sprach den Betrieben, in denen die Bundessieger ihre Ausbildung absolvierten, seinen besonderen Dank aus. „Sie haben an Ihre Auszubildenden geglaubt, sie gefördert und begleitet, und ihnen das Handwerkszeug für den Erfolg mitgegeben“, betonte er.

Die Betriebe erhielten eine Ehrenurkunde des Zentralverbands des Deutschen Handwerks sowie der Stiftung Begabtenförderung im Handwerk als Anerkennung für ihre hervorragende Ausbildungsarbeit.

Die Deutsche Meisterschaft im Handwerk – German Craft Skills ist ein bedeutender Wettbewerb mit über 70 Jahren Tradition. Jährlich messen sich rund 3.000 Gesellinnen und Gesellen aus etwa 120 verschiedenen Handwerksberufen. Der Wettbewerb hebt die Vielfalt und den hohen Anspruch der dualen Ausbildung im Handwerk hervor und soll das Bewusstsein für die Bedeutung der Ausbildungsleistung im Handwerk in der breiten Öffentlichkeit stärken. Unter der Schirmherrschaft von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird die Veranstaltung vom Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH) sowie der Stiftung für Begabtenförderung im Handwerk ausgerichtet und vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz unterstützt.