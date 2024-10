Deutsche Meisterschaft im Handwerk auf bayerischer Ebene: Leistung, Leidenschaft, Hingabe

Bayerns talentierteste Gesellinnen und Gesellen wurden am Freitag, den 25. Oktober 2024, in Schweinfurt für ihre herausragenden Leistungen geehrt.

Im Rahmen der Deutschen Meisterschaft im Handwerk auf bayerischer Ebene verliehen der Bayerische Handwerkstag (BHT) und die Handwerkskammer für Unterfranken Auszeichnungen an Nachwuchstalente aus insgesamt 94 verschiedenen Handwerksberufen. Besonders erfreulich ist, dass sich in diesem Jahr 14 Landessiegerinnen und Landessieger aus Unterfranken qualifizieren konnten.

Die diesjährigen Landessieger haben in verschiedenen Ausbildungsberufen mit ihren Prüfungsergebnissen, Gesellenstücken oder durch praktische Wettkämpfe den ersten Platz in Bayern errungen. Der Präsident des BHT, Franz Xaver Peteranderl, würdigte ihre Leistungen als zukunftsweisend: „Die Siegerinnen und Sieger kommen genau zur richtigen Zeit. Sie stehen bereit, um mit ihrem Können und Engagement die Zukunft mitzugestalten – sei es in den Bereichen Klima, Energie oder Mobilität.“ Auch Michael Bissert, Präsident der Handwerkskammer für Unterfranken, lobte die Leidenschaft und das Engagement der jungen Handwerker: „Ihr Erfolg ist ein Beweis für die hohe Qualität der Ausbildung im Handwerk in Bayern und Deutschland.“

Mit 14 Landessiegern ist Unterfranken stark vertreten. Diese Talente treten als Nächstes auf Bundesebene an und messen sich im Rahmen der Deutschen Meisterschaft im Handwerk – German Craft Skills mit Berufskollegen aus ganz Deutschland. Der Wettbewerb existiert seit 1951 und hebt die Qualität des dualen Ausbildungssystems im Handwerk hervor.

Bereits am Freitagvormittag tagte die Mitgliederversammlung des Bayerischen Handwerkstages im Schweinfurter Rathaus. Im Fokus standen die aktuellen wirtschaftlichen Herausforderungen für Handwerksbetriebe in Bayern. BHT-Präsident Franz Xaver Peteranderl betonte die Wichtigkeit einer starken politischen Präsenz des Handwerks angesichts wirtschaftlicher Schwierigkeiten und veränderter Wertschöpfungsketten. Trotz dieser Herausforderungen gibt es positive Nachrichten vom Ausbildungsmarkt: BHT-Hauptgeschäftsführer Dr. Frank Hüpers berichtete, dass bis Ende September rund 25.400 neue Ausbildungsverträge abgeschlossen wurden – ein Anstieg von 4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.