Deutscher Mühlentag im Fränkischen Freilandmuseum Fladungen

FLADUNGEN – Zum Deutschen Mühlentag am Pfingstmontag, den 9. Juni, lädt das Fränkische Freilandmuseum Fladungen zu einem vielfältigen Programm rund um seine historischen Museumsmühlen ein.

Besucher haben die einmalige Gelegenheit, die vorindustrielle Technik der beiden Wassermühlen live in Aktion zu erleben: In der Ölschlagmühle aus Wiesthal wird Rapsöl hergestellt, und in der Fladunger Reßmühle wird Getreide geschrotet.

An verschiedenen Mitmachstationen können Groß und Klein das Kulturgut Mühle und das traditionelle Müllerhandwerk entdecken. An der Flockenquetsche kann man selbst Getreide quetschen und mitnehmen. Kinder sind eingeladen, kleine Wasserräder zu bauen und am Bachlauf auszuprobieren.

Der Achtsamkeitshof Rhön präsentiert eine Auswahl seiner Urgetreide, selbstgebackenes Holzofenbrot und weitere Produkte. Im historischen Backhaus aus Oberbernhards wird ab etwa 11 Uhr frisches Kleingebäck gebacken. Zwischen 11 und 15 Uhr wird im Wohnhaus des Dreiseithofs aus Leutershausen nach historischen Rezepten gekocht, und beim Mitmachangebot „Was kommt heute auf den Tisch?“ können Besucher selbst aktiv werden und probieren.

Ein Besuch der Sonderausstellungen lohnt sich ebenfalls: Im Truchsess-Haus sind Fotografien aus der Rhön und Südafrika von Markus Büttner zu sehen, und im Eingangsgebäude lädt die Jubiläumsausstellung zum 70. Geburtstag der Pixi-Bücher zum Entdecken ein, wobei der berühmte Waldkobold zeitweise persönlich unter die Besucher kommt.

Bereits am Pfingstsonntag, 8. Juni, fährt die Museumsbahn „Rhön-Zügle“ im Dampfbetrieb zwischen Fladungen und Mellrichstadt. Fahrkarten sind online erhältlich, und mit einem tagesgleichen Zugticket gibt es ermäßigten Eintritt ins Museum, wo unter anderem Schmiedevorführungen in der Werkstatt aus Waldberg stattfinden.

Eintritt: 8 € regulär, verschiedene Ermäßigungen/Familienkarte, Kinder unter 6 Jahren frei.

Weitere Informationen: www.freilandmuseum-fladungen.de