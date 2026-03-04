Auto IU

Deutschhofmarktplatz darf nicht veröden: Appell an die Bürger

4. März 2026Letztes Update 4. März 2026
Dr. Ulrike Schneider, Gudrun Dimigen, Marktleiterin S. Hümmer und stv. Marktleiterin A. Hack - Foto: Zukunft.ödp
SCHWEINFURT – Die Stadträtin Gudrun Dimigen und die Oberbürgermeister-Kandidatin Dr. Ulrike Schneider warnen vor einer Verödung des Marktplatzes im Stadtteil Deutschhof nach der Schließung der dortigen Bäckereifiliale. Sie rufen die Bürger dazu auf, durch ihr lokales Einkaufsverhalten den Erhalt der verbleibenden Geschäfte wie des KAP Marktes, der Drogerie und der Apotheke aktiv zu sichern.

Besonders für Senioren stellt der Weg zum entfernten Edeka-Markt eine große Hürde dar, da die Busverbindung mit Kosten von knapp fünf Euro als zu teuer empfunden wird. Als Hoffnungsschimmer kündigten die Filialleiterinnen Hümmer und Hock die Planung eines Back-Shops mit Kaffeeautomaten an, um den sozialen Treffpunkt am Marktplatz zu erhalten.

Ulrike Schneider betont, dass die Lebensqualität in den Stadtteilen maßgeblich davon abhängt, ob die Menschen regional einkaufen und so die heimische Infrastruktur stärken.

