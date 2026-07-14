Deutschland erlebt extreme Temperaturen

Bereits in der zweiten Junihälfte 2026 wurde das Land von einer langen und intensiven Hitzeperiode getroffen. Südwest- und Zentraleuropa sowie Deutschland waren von einer blockierenden Hochdruckwetterlage betroffen, die in vielen Ländern zu neuen Temperaturrekorden führte. Auch in Deutschland wurden außergewöhnlich hohe Temperaturen gemessen.

Die Hitzewelle dauerte vom 18. bis 28. Juni 2026 an. Dabei wurde die Marke von 40 Grad Celsius mehrfach überschritten. Die deutschen Messwerte sind inzwischen messtechnisch abschließend geprüft.

Nicht nur die Höchsttemperaturen erreichten extreme Werte. Auch die Tagesmitteltemperaturen lagen deutlich über dem für Juni üblichen Niveau. Besonders die fehlende nächtliche Abkühlung verstärkte die Belastung für die Menschen und machte die Auswirkungen der Hitzewelle spürbar.

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In mehreren europäischen Ländern wurden während dieser Wetterlage neue Junirekorde sowie teilweise neue nationale Allzeitrekorde verzeichnet. Deutschland erreichte insbesondere bei den Tagesmitteltemperaturen inzwischen Werte, die zuvor bereits in Ländern wie Frankreich oder Spanien beobachtet wurden.

Die Entwicklung zeigt, dass Deutschland zunehmend vor ähnlichen Herausforderungen bei der Klimaanpassung steht. Insbesondere der Schutz der Bevölkerung vor Hitze gewinnt dabei weiter an Bedeutung.