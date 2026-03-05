Deutschlandweit einzigartig: 1.000 Schwangere mit Blutarmut profitieren von Eiseninfusionen
WÜRZBURG – An der Anämie-Ambulanz des Uniklinikums Würzburg wurde im Februar 2026 die 1.000. Schwangere erfolgreich mit einer intravenösen Eiseninfusion gegen Blutarmut therapiert. Das seit September 2022 bestehende und interdisziplinär geführte Behandlungskonzept ist in dieser Form deutschlandweit einzigartig und zieht Patientinnen weit über die Region hinaus an.
Eisenmangel führt in der Schwangerschaft oft zu Erschöpfung und birgt Risiken wie Frühgeburten oder eine verlangsamte Entwicklung des Kindes. Während herkömmliche Eisentabletten oft langsam wirken oder Nebenwirkungen verursachen, ermöglicht die Infusion eine schnelle und gezielte Auffüllung der Speicher, selbst noch kurz vor der Geburt. Die Behandlung findet unter permanenter Überwachung der Vitalzeichen und zusätzlicher Ultraschallkontrolle des Kindes statt, um maximale Sicherheit zu gewährleisten.
Die 1000. Patientin, Antonia Krißmer, deren Sohn Levi am 8. Februar 2026 gesund zur Welt kam, berichtet von einer deutlichen körperlichen Stabilisierung durch die Therapie. Aufgrund des großen Erfolgs und der hohen Sicherheit hospitieren mittlerweile regelmäßig Fachleute aus ganz Deutschland in Würzburg, um das Konzept kennenzulernen.
Weitere Informationen zum Behandlungsangebot findest du unter www.ukw.de
