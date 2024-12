Dezember-Schließtage der Wertstoffhöfe im Landkreis Haßberge

HAßBERGE – Aufgrund von Änderungen bei den Entsorgungsdienstleistungen und einem damit verbundenen Behältertausch bleiben die Wertstoffhöfe am 27. und 28. Dezember geschlossen.

Zusätzlich entfällt der Betrieb an den Wertstoffhöfen in Burgpreppach, Eltmann, Gädheim, Kirchlauter und Knetzgau an den Dienstagen, dem 24. Dezember und 31. Dezember.

Für Rückfragen oder weitere Informationen steht die Abfallberatung unter der Telefonnummer 09521/27-712 zur Verfügung.