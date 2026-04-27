DGB: Frank Firsching spricht am 1. Mai in Schweinfurt – Demo und Kundgebung
SCHWEINFURT – Unter dem Motto „Erst unsere Jobs, dann eure Profite“ lädt der DGB-Kreisverband Schweinfurt am Mittwoch, den 1. Mai 2026, zur zentralen Kundgebung am Tag der Arbeit ein. Eine Besonderheit in diesem Jahr: Erstmals seit 16 Jahren findet in Schweinfurt wieder eine Demonstration zum 1. Mai statt.
Der Demonstrationszug formiert sich um 10:00 Uhr auf dem Parkplatz der Kunsthalle Schweinfurt. Von dort aus führt die Route über die Niederwerner Straße, den Oberen Maienenbach und den Marktplatz zum Georg-Wichtermann-Platz, wo die anschließende Kundgebung stattfindet.
Politischer Auftakt und prominente Redner
Die Kundgebung wird um 11:00 Uhr vom DGB-Kreisvorsitzenden Martin Schmidl eröffnet. Ein besonderer Programmpunkt ist das Grußwort des neuen Oberbürgermeisters Ralf Hofmann, der an diesem Tag seinen ersten offiziellen Arbeitstag begeht. Als Hauptredner tritt Frank Firsching, Regionsgeschäftsführer des DGB Unterfranken, ans Mikrofon. Er wird die wirtschaftliche Lage der Region und die Bedrohung tausender Industriearbeitsplätze thematisieren sowie die soziale Sicherheit der Arbeitnehmerschaft in den Fokus rücken. Auch die DGB-Jugend wird mit einem eigenen Beitrag vertreten sein.
Hintergrund: Einsatz für Arbeitnehmerrechte
Der DGB reagiert mit dem diesjährigen Motto auf die anhaltende Wirtschaftskrise und die drohenden Arbeitsplatzverluste in der lokalen Industrie. Die Gewerkschaft warnt zudem vor aktuellen Angriffen auf soziale Errungenschaften wie den Achtstundentag oder die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall und betont die Bedeutung starker Tarifverträge für faire Löhne und familienfreundliche Arbeitszeiten.
Familienfest und Rahmenprogramm
Ab 12:00 Uhr geht die Veranstaltung in ein Familienfest über. Für Unterhaltung und Information ist bestens gesorgt:
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Livemusik: Die Band „Mac Harry’s“ sorgt für den passenden Sound.
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Infostände: Verschiedene Verbände und Parteien laden zum Austausch ein.
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Kinderprogramm: Für die kleinen Gäste ist der Spielbus Max vor Ort.
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Verpflegung: Ein reichhaltiges Angebot an Speisen und Getränken steht bereit.
Der DGB ruft alle Beschäftigten aus Industrie, Handwerk, Dienstleistung und dem öffentlichen Sektor dazu auf, gemeinsam ein Zeichen für gute Arbeit und soziale Gerechtigkeit zu setzen.
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