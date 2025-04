DGB zum 1. Mai „Mach dich stark mit uns“

UNTERFRANKEN – Zum Tag der Arbeit am 1. Mai 2025 ruft der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) unter dem Motto „Mach dich stark mit uns!“ bundesweit zu Demonstrationen und Kundgebungen auf. Im Fokus stehen Themen wie Investitionen in die Zukunft, Tarifbindung und faire Löhne, faire Arbeitszeiten, ein starker Sozialstaat und ein gerechtes Steuersystem.

Die DGB-Region Unterfranken organisiert zehn Veranstaltungen, bei denen prominente Gewerkschaftsvertreter*innen sprechen. Der bayerische DGB-Vorsitzende Bernhard Stiedl wird in WÜRZBURG erwartet, Sinan Öztürk, stellvertretender ver.di-Landesleiter Bayern, spricht in SCHWEINFURT, und in ASCHAFFENBURG ist Cosima Ingenschay, stellvertretende Bundesvorsitzende der EVG, zu Gast. Frank Firsching, DGB-Regionsgeschäftsführer, hält die Hauptrede in BAD NEUSTADT.

Hier ein Überblick über die regionalen Veranstaltungen in Unterfranken:

MILTENBERG – Bürgersaal Altes Rathaus

📅 25.04.2025, 17:00 Uhr

🎤 Örtliche Betriebsräte

🗣️ 1. Mai-Empfang

ASCHAFFENBURG – Theaterplatz / Karlsplatz

📅 01.05.2025

🕙 10:00 Uhr Demo (Linde Werk 1, Schweinheimer Straße)

🕚 11:00 Uhr Kundgebung (Theaterplatz)

🕒 15:00 Uhr Maifest (Karlsplatz)

🎤 Cosima Ingenschay, EVG

SCHWEINFURT – Marktplatz

📅 01.05.2025, 11:00 Uhr

🎤 Sinan Öztürk, ver.di Bayern

🎪 Kundgebung + Familienfest

WÜRZBURG – Unterer Markt

📅 01.05.2025

🕥 10:30 Uhr Demo (Bahnhofsvorplatz)

🕚 11:00 Uhr Kundgebung

🎤 Bernhard Stiedl, DGB Bayern

LOHR A. MAIN – Oberer Marktplatz

📅 01.05.2025, 11:00 Uhr

🎤 Holger Kempf, IG BCE Mainfranken

KITZINGEN – Stadtbalkon

📅 01.05.2025, 10:00 Uhr

🚶 Demo (Marktplatz)

🎤 Betriebsräte von Frankenguss, Leoni, Baumüller

BAD KISSINGEN – KissVino, Marktplatz

📅 01.05.2025, 10:00 Uhr

🎤 Jens Knüttel, IG Metall Schweinfurt

POPPENLAUER – Rathausplatz

📅 01.05.2025, 11:00 Uhr

🎤 Katharina Räth, ver.di Mittelfranken

BAD NEUSTADT – Altes Amtshaus

📅 01.05.2025, 10:00 Uhr

🎤 Frank Firsching, DGB Unterfranken

SAND AM MAIN – Hotel Goger

📅 01.05.2025, 10:30 Uhr

🎤 Ulrike Eifler, IG Metall Würzburg

SCHWEINFURT – Die Kundgebung am Marktplatz ist besonders für Familien geeignet und wird von einem bunten Rahmenprogramm begleitet. Die Gewerkschaften wollen ein starkes Zeichen für Solidarität und gesellschaftlichen Zusammenhalt setzen.

BAD NEUSTADT – Mit seiner Mairede wird Frank Firsching die aktuellen Herausforderungen für die Arbeitnehmerschaft aufgreifen und konkrete Forderungen an die Politik richten.

Weitere Informationen zur Mai-Kampagne des DGB unter:

🌐 www.dgb.de/erster-mai

