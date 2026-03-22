Diabetes-Forschung: Neue Erkenntnisse zur Wirkung von Insulin nach Mahlzeiten
BERLIN / CHARITÉ – Wissenschaftler des Berliner Instituts für Gesundheit an der Charité haben in Zusammenarbeit mit britischen Kollegen einen bedeutenden Mechanismus in der Diabetes-Forschung entschlüsselt. Die Studie zeigt, dass die Wirkung von Insulin maßgeblich davon abhängt, ob es im nüchternen Zustand oder nach einer Mahlzeit im Körper aktiv wird.
Eine Insulinresistenz beschreibt den Zustand, in dem Körperzellen nicht mehr adäquat auf das Hormon Insulin reagieren. Normalerweise fungiert Insulin als Schlüssel, der Glukose aus dem Blut in die Zellen schleust, um dort Energie bereitzustellen. Bei einer Resistenz reagieren die Zellrezeptoren nicht mehr korrekt, was zu einem dauerhaft erhöhten Blutzuckerspiegel führt. Während im nüchternen Zustand primär die Leber auf Insulin anspricht, wirkt das Hormon nach dem Essen vor allem auf das Muskel- und Fettgewebe.
Die zentralen Erkenntnisse der Untersuchung im Überblick:
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Die Rolle des GLUT4-Gens: Forscher identifizierten das Gen GLUT4 als entscheidenden Faktor in Muskel- und Fettzellen. Es aktiviert ein Transporteiweiß, das für die Glukoseaufnahme in die Zellen verantwortlich ist.
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Ursache der Resistenz: Ist dieses Gen bei Betroffenen wenig aktiv, gelangt die Glukose nach dem Essen trotz Insulingabe nicht in die Zellen, was die Resistenz verstärkt.
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Symptomatik: Eine Insulinresistenz verläuft oft schleichend mit Müdigkeit. Unbehandelt kann sie sich zu Typ-2-Diabetes entwickeln, erkennbar an Symptomen wie vermehrtem Durst, Gewichtszunahme oder Taubheitsgefühlen.
Diese Entdeckung markiert einen wichtigen Fortschritt, da sie erklärt, warum herkömmliche Insulintherapien bei manchen Patienten nach dem Essen weniger effektiv sind. Experten betonen jedoch, dass neben genetischen Faktoren eine Umstellung der Ernährung und regelmäßige Bewegung weiterhin essenzielle Maßnahmen sind, um einer Verschlechterung des Zustands entgegenzuwirken.
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