Die Altstadt Gerolzhofens im Zauber der Weihnachtskrippen

GEROLZHOFEN – Seit über zehn Jahren ist es in der Advents- und Weihnachtszeit eine liebevoll gepflegte Tradition: In der Altstadt von Gerolzhofen werden Weihnachtskrippen in Schaufenstern ausgestellt.

Was als Idee des passionierten Krippenbauers Bruno Steger begann, hat sich mittlerweile zu einer weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannten Veranstaltung entwickelt und zieht zahlreiche Besucher an. Ein abendlicher Spaziergang durch die festlich erleuchtete Stadt, das Staunen über die detailreich gestalteten Krippen und das Eintauchen in die weihnachtliche Atmosphäre ist ein besonderes Erlebnis. Besonders für Familien mit Kindern ist es die ideale Einstimmung auf das bevorstehende Weihnachtsfest. Hier kann man dem hektischen Alltag entfliehen und sich vom Glanz der Krippen verzaubern lassen.

Wegen des großen Erfolgs in den Vorjahren gibt es in diesem Jahr eine Neuerung: Aus der „Krippenstraße“ wird der „Gerolzhöfer Krippenweg“. Dies bedeutet, dass die Krippen nicht nur wie bisher in der Spitalstraße gezeigt werden, sondern auch am Marktplatz, in der Breslauer Straße, in der Bürgermeister-Weigand-Straße und in der Marktstraße bis hinunter zur evangelischen Erlöserkirche an der Dreimühlenstraße zu sehen sein werden. So vergrößert sich auch die Zahl der ausgestellten Krippen erheblich. Insgesamt werden 47 verschiedene Krippenszenen in den Schaufenstern und Kirchen der Stadt zu bestaunen sein. Ein eigens gestalteter Flyer zeigt die Standorte der einzelnen Krippen und gibt eine kurze Beschreibung. Zudem gibt es nun auch zusätzliche Info-Tafeln, die Wissenswertes rund um die Weihnachtskrippen vermitteln.

Die Vielfalt der ausgestellten Krippen ist beeindruckend: Von traditionellen fränkischen und alpenländischen Krippen, die von den Gerolzhöfer Nachwuchskräften Leonhard Wächter und Florian Schmitt oder von Robert Düring aus Vögnitz gebaut wurden, bis hin zu außergewöhnlichen Sammlerstücken. Bruno Steger präsentiert unter anderem eine detaillierte Papier-Krippe aus der Provence, die mit einer Vielzahl von Figuren besticht. Ein ganz besonderes Exponat ist eine orientalische Krippe aus der Zeit um 1920, die einst aus der Gerolzhöfer Metzgerei Breitenbach stammte und glücklicherweise für das Depot des Stadtmuseums gesichert werden konnte.

Erstmals werden auch historische Gipsfiguren aus dem großen Fundus der katholischen Pfarrei gezeigt. Diese Figuren stammen aus den 1920er Jahren und sind vermutlich Überreste früherer Krippen aus dem Steigerwalddom und der Spitalkirche. Zudem stellt der Lülsfelder Bildhauer Adolf Friedrich zwei Krippen sowie eine moderne Drei-Königs-Darstellung für den Krippenweg zur Verfügung.

Der Aufbau des neuen „Krippenwegs“ beginnt bereits Mitte November, und am Freitag, 29. November 2024, wird die Krippenschau um 16 Uhr mit einer besinnlichen Andacht im Steigerwalddom unter der Leitung von Pfarrer Stefan Mai offiziell eröffnet. Bürgermeister Thorsten Wozniak und der „Gerolzhöfer Weihnachtsengel“ mit Gefolge werden im Rahmen der Eröffnung zu Wort kommen. Nach der Andacht folgt ein Rundgang durch die Altstadt, bei dem die Krippen erstmals besichtigt werden können. Die Krippen sind bis zum Dreikönigstag, dem 6. Januar 2025, zu sehen.

Ein weiteres Highlight ist das „Kripperles Stübla“ der Familie Steger in der Gerolzhöfer Saarstraße, das ebenfalls mit einer Sammlung von 30 Krippen beeindruckt. Alle Krippen wurden von Bruno Steger selbst gebaut, meist im traditionellen fränkischen Stil, und die Figuren wurden von seiner Ehefrau Gisela Steger angefertigt. Der Eintritt ist frei, jedoch ist eine vorherige Anmeldung unter der Telefonnummer (09382) 8889 erforderlich.



