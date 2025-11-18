Die Altstadt im Zauber der Weihnachtskrippen – Gerolzhöfer Krippenweg 2025/2026
GEROLZHOFEN / LKR. SCHWEINFURT – Die Gerolzhöfer Altstadt verwandelt sich auch in diesem Jahr wieder in eine festliche Krippenlandschaft. Der überregional bekannte Gerolzhöfer Krippenweg, ursprünglich eine Idee von Krippenbauer Bruno Steger, lädt vom 21. November 2025 bis zum 6. Januar 2026 zum Besuch ein.
Mehr als 40 liebevoll gestaltete Krippen sind in Schaufenstern, Kirchen und entlang der Straßen zu sehen. Der Rundgang erstreckt sich vom historischen Marktplatz über die Breslauer- und Bürgermeister-Weigand-Straße bis zur evangelischen Erlöserkirche. Ein begleitender Flyer mit Standortplan erleichtert die Entdeckung der vielfältigen Darstellungen der Weihnachtsgeschichte.
Eröffnung und Highlight:
- Eröffnung: Freitag, 21. November, um 16:00 Uhr. Die Feier beginnt mit einer Andacht im Steigerwalddom, Grußworten von Bürgermeister Thorsten Wozniak, Erläuterungen des Organisators Klaus Vogt sowie dem Erscheinen des „Gerolzhöfer Weihnachtsengels“ mit seiner Engelschar. Die Feier schließt mit einem gemeinsamen Rundgang.
- Sonderausstellung: Das „Kripperles Stübla“ der Familie Steger in der Saarstraße 7 zeigt rund 30 kunstvolle, handgefertigte Krippen im fränkischen Stil. Eine Besichtigung ist nach vorheriger Anmeldung unter 09382 – 8889 möglich.
Der Gerolzhöfer Krippenweg lädt Besucher ein, den Zauber der Weihnacht besinnlich und festlich zu erleben.
