Die Antöner Narrenelf startet schwungvoll in die närrische Session

SCHWEINFURT – Mit einer feierlichen Eröffnung im festlich geschmückten Pfarrsaal von St. Peter und Paul hat die Antöner Narrenelf den offiziellen Startschuss für die Faschingssaison 2024 gegeben. Das närrische Präsidium begrüßte zahlreiche Gäste und führte humorvoll durch den Abend, der mit einem festlichen Essen begann.

Ein Höhepunkt der Veranstaltung war die Ehrung verdienter Mitglieder durch die Föderation Europäischer Narren (FEN). Julia Brüger und Daniela Walther wurden für ihr langjähriges Engagement in der Junioren- und Hauptgarde mit dem „Narr von Europa in Bronze“ ausgezeichnet. Der „Narr von Europa in Silber“ ging an Christian Blumenau, Edgar Borst und Philippe Heinelt für ihre stille, aber unverzichtbare Unterstützung des Vereins.

Frank Genssler und Gaby Zimmermann erhielten den „Narr von Europa in Gold“ für ihren außergewöhnlichen Einsatz in Organisation und Aufbau. Die höchste Auszeichnung des Abends, der „Narr von Europa in Brillant“, wurde an Walter Behr verliehen, der seit 33 Jahren als Ideengeber und Unterstützer eine prägende Rolle für die Antöner Narrenelf spielt.

Zusätzlich wurden Philipp Hüllmantel und Markus Goldstein für ihre besonderen Verdienste mit dem FEN-Jahresorden geehrt. Auch Gesellschaftspräsident Stefan Zorn, Ehrenpräsident Peter Stößel und weitere führende Mitglieder des Vereins wurden mit FEN-Ehrenorden ausgezeichnet.

Mit dem Motto „Anderen Menschen Freude bereiten“ blickt die Antöner Narrenelf voller Vorfreude auf eine närrische Saison mit zahlreichen unvergesslichen Momenten. Alle Faschingsfreunde sind herzlich eingeladen, die Veranstaltungen der Antöner Narrenelf zu besuchen.

Termine der Faschingssitzungen:

Abendsitzungen: 08.02., 15.02. und 22.02. jeweils um 20:00 Uhr, sowie 21.02. um 19:00 Uhr

08.02., 15.02. und 22.02. jeweils um 20:00 Uhr, sowie 21.02. um 19:00 Uhr Familien- und Seniorensitzung: 16.02. um 14:00 Uhr

Kartenreservierungen sind telefonisch unter 09725 6273 oder per E-Mail an karten@antoener.de möglich.