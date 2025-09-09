Die Arbeitsagentur Schweinfurt rät: Finanzielle Nachteile vermeiden und rechtzeitig arbeitsuchend melden
SCHWEINFURT – Die Bundesagentur für Arbeit (BA) weist darauf hin, dass die rechtzeitige Meldung als arbeitssuchend für gekündigte Arbeitnehmende von großer Bedeutung ist. Eine schnelle Meldung hilft nicht nur bei der beruflichen Neuorientierung und der Vermeidung von Arbeitslosigkeit, sondern verhindert auch finanzielle Nachteile. Wer die Fristen versäumt, riskiert eine Sperrzeit und verliert einen Teil seines Anspruchs auf Arbeitslosengeld.
Um eine sogenannte Sperrzeit zu vermeiden, muss sich melden, wessen Arbeits- oder Ausbildungsverhältnis endet. Die Meldung muss spätestens drei Monate vor dem Beschäftigungsende bei der Arbeitsagentur vorliegen. Bei einer kurzfristigen Kündigung muss die Meldung innerhalb von drei Tagen nach Bekanntwerden erfolgen. Die Meldung ist unkompliziert möglich: Sie kann online, telefonisch oder persönlich nach vorheriger Terminvereinbarung erledigt werden.
Die Konsequenz einer verspäteten Meldung ist eine einwöchige Sperrzeit, während der der Anspruch auf finanzielle Leistungen ruht. Wie die Statistik der Agentur für Arbeit Schweinfurt für das Jahr 2024 zeigt, ist dies ein häufiges Problem: Von insgesamt 4.102 verhängten Sperrzeiten im Bereich der Arbeitslosenversicherung waren 1.631 Sperrzeiten (39,76 Prozent) auf eine verspätete Meldung zurückzuführen. Im Vergleich zum Jahr 2023 war dies ein Anstieg um 169 Fälle.
